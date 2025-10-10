Rosario Flores llega a Córdoba con un torbellino de ritmo y emoción

El Teatro de la Axerquía vibró esta noche al ritmo de Rosario Flores. Desde el primer acorde hasta el último aplauso, la cantante convirtió la noche cordobesa en un auténtico viaje por su universo musical, lleno de colores, emociones y ritmos que entrelazan flamenco, pop y sonidos latinos. Rosario no solo repasó sus grandes éxitos, sino que celebró sus raíces y su trayectoria, demostrando por qué sigue siendo una de las voces más queridas de la música en español.

El reloj marcaba las nueve y diez cuando el público comenzó a aclamar su nombre y, un par de minutos después, su banda aparecía: siete músicos y dos coristas, una banda completísima y de un nivel impecable. Acto seguido, un carrusel de fotografías desde su nacimiento hasta la actualidad, se proyectaba en la pantalla del escenario. De pronto, sonaron los acordes de Mi gato, Algo en especial va a suceder, y allí estaba ella, con un vestido corto de brillos y botas blancas, su pelo rizado moviéndose con cada gesto, irradiaba energía desde el primer instante con sus pasos de baile tan únicos, especiales y llenos de estilo propio.

La segunda, Como me las maravillaría yo, rendía homenaje a su madre, La Faraona, un guiño inevitable en una gira que celebra sus raíces y sus vivencias. Rosario saludaba a todos los rincones del teatro, desde la pista hasta las gradas más altas, y el público le devolvía la emoción y la entrega con la que ella llegó, transformando la noche en lo que ella definió no como un concierto, sino como «una gran celebración, gracias a vosotros».

Rosario Flores en un momento de su concierto de anoche en Córdoba. / RAFA ALCAIDE

Poco después tomó de nuevo las palabras con una sonrisa cómplice: «Nos vamos ahora con una rumba y además dedicada a mi padre, porque él me lo dio todo, el musicazo de mi casa». Y así, junto al público, hizo moverse cada rincón del teatro Al Son del Tambor, dejando claro que su arte viene de familia y que mucho de lo que es se lo debe a quienes le enseñaron a vivir la música con pasión y corazón. Tampoco faltó Qué bonito, que evocó recuerdos y sonrisas, y que dedicó a su hermano Antonio mientras la emoción recorría el cuerpo de todos los allí presentes en uno de los momentos más especiales de la noche.

Hubo cambios de vestuario e incluso un momento de tablao flamenco. Canciones como Sabor, sabor, Yo me niego o Muchas flores se coronaron como algunas de las favoritas del público, que las vivió con una intensidad contagiosa, cantando y sintiendo la música junto a ella.

Sin duda, fue, como prometió la propia artista, más que un concierto: un verdadero viaje por su Universo de Ley, donde cada canción y cada paso de baile contaban la historia de una artista que sigue conquistando corazones con arte y su fuerza.