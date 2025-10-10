La ópera 'Nabucco' de Verdi llegará a Puente Genil de la mano del Teatro Nacional de Moldavia

El Teatro Circo acogerá el próximo viernes 31 de octubre, a partir de las 20.30 horas, la representación de la ópera Nabucco de Verdi, un espectáculo que forma parte de la programación del XVIII Festival Lírico de Puente Genil que organiza el Ayuntamiento y que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. Durante el acto de presentación del evento, la concejala de Cultura, María Delgado, dijo que “se trata de una de las óperas más conocidas para el gran público y representa el periplo vital del pueblo israelí”. “Es una ópera muy importante, muy bonita, y creo que será muy del agrado del público asistente”, ha asegurado.

Por su parte, Rafael Sánchez, en nombre de la Asociación “Amigos de la Música”, ha desglosado las características de una ópera emblemática que data de mediados del siglo XIX, y que fue un éxito desde su estreno por sus tintes de reivindicación política en una época convulsa, siendo el germen de la posterior unificación del territorio que dio lugar al nacimiento de la Italia que hoy conocemos.

El elenco artístico de la obra es internacional, formado por cerca de 80 personas, y llega de la mano del Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia, con cantantes solistas de altísimo nivel, como el barítono Pedro Carrillo o el tenor argentino Nacho Guzmán. “Fue una de las óperas que tuvimos aquí hace una década, fue un éxito rotundo y hemos considerado repetirla”, ha afirmado. Las entradas ya se pueden adquirir en la modalidad de venta anticipada, al precio de diez euros (12 euros en taquilla) llamando al teléfono de Amigos de la Música 617453061.