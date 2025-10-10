Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación de la UCO

La ciudad oculta de Medina Azahara sale a la luz gracias a la tecnología

El proyecto ‘Medina Oculta’ permite conocer por primera vez la ciudad subterránea del complejo

Un momento de la presentación de los resultados del proyecto.

Un momento de la presentación de los resultados del proyecto. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

CÓRDOBA

La Universidad de Córdoba ha presentado este viernes los resultados relativos a las tres primeras fases del proyecto general de investigación La medina oculta. La utilización de las nuevas tecnologías e la investigación y recuperación de la ciudad oculta de Madinat al-Zahra (Córdoba), en el marco de las Jornadas Científicas Investigaciones recientes sobre Madinat al-Zahra -organizadas por el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara- en las cuales se han dado a conocer los trabajos de investigación que se han venido desarrollando en los últimos años en el conjunto.

Este proyecto, liderado por el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra en colaboración con la UCO, está financiado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Tiene como objetivo principal conocer el urbanismo de esta ciudad califal aplicando técnicas novedosas y herramientas no invasivas para una correcta documentación de las estructuras como LiDAR, prospección magnética, prospección georradar y tomografía eléctrica.

El doctor Massimo Gasparini, de la Unidad Patricia UCO ha expuesto como, a través del empleo de estas técnicas en las tres primeras fases del proyecto, se ha podido obtener una precisa imagen digital y una completa representación planimétrica de la ciudad subyacente que permite superar las carencias de la que adolecía la documentación disponible hasta el momento, elaborada a mediados de la década de los noventa del siglo XX sobre la base de fotografías aéreas.

Gracias al análisis de la documentación gráfica generada a través de los datos adquiridos por los diferentes sistemas de teledetección y prospección geofísica, ha sido posible profundizar en la zonificación del espacio intramuros, determinar los grandes ejes que marcan el urbanismo del sector meridional de la ciudad y distinguir diferentes orientaciones en la disposición de los distintos sectores: de esta forma se ha podido abordar un exhaustivo análisis urbanístico de la ciudad no excavada a partir de la nueva documentación planimétrica.

Este Proyecto General de Investigación, aún por finalizar a expensas de una campaña de prospección superficial y de una campaña de excavación arqueológica, que serán dirigidas en 2025 y 2026 por el profesor Alberto León está contribuyendo a obtener un mayor conocimiento científico de la zona arqueológica y su devenir histórico, redundando en un mayor conocimiento de la misma y, en definitiva, promoviendo la tutela y salvaguarda de sus valores culturales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents