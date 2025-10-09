Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 31 de octubre en el Teatro Góngora

El tenor Pablo García-López regresa a Córdoba con un viaje musical entre la España y la Italia del Siglo de Oro

'Trompicávalas, Amor' es "una travesía llena de amor, melancolía y belleza sonora" entre los dos países durante el siglo XVII

Representación de la obra en el Festival de Música en Segura.

Representación de la obra en el Festival de Música en Segura. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El tenor cordobés Pablo García-López vuelve a su ciudad natal para presentar en el Teatro Góngora, el viernes 31 de octubre a las 20.00 horas, Trompicávalas, Amor, un proyecto barroco que comparte con el clavecinista Ignacio Prego y el violonchelista barroco Josetxu Obregón. La propuesta, concebida como un “tornaviaje” entre la tradición musical española y la italiana del siglo XVII, llega a Córdoba tras su paso por festivales y escenarios de referencia en España y Europa.

Estrenado en el Festival de Música en Segura en junio de 2024, y presentado posteriormente en el Centro Botín de Santander y el Festival de Música de Cámara de Estambul en septiembre de 2025, Trompicávalas, Amor propone un recorrido sonoro por el Barroco del Siglo de Oro, cuando el intercambio artístico entre España e Italia alcanzó una de sus etapas más fértiles. “Siempre me ha fascinado ese diálogo constante entre España e Italia, sobre todo en el Barroco, donde las emociones y la belleza se expresan sin filtros”, explica García-López. “Lo que me atrae de este repertorio es su verdad: no hay artificio, solo la emoción pura puesta al servicio de la palabra y del sonido. Quisiera que el público sienta que viajamos juntos a ese siglo en el que el amor, el dolor y la música eran una misma cosa”, añade.

El programa pone en diálogo los “tonos humanos” españoles de Juan Hidalgo con las ariettas italianas de Monteverdi, Frescobaldi, Scarlatti y otros compositores, tejiendo un puente emocional y estético entre dos mundos. La pieza homónima de Hidalgo, Trompicávalas, Amor, da título al concierto y sirve como hilo conductor para una travesía llena de amor, melancolía y belleza sonora.

Volver a Córdoba siempre tiene algo profundamente simbólico para mí. Es el lugar donde nací, donde escuché por primera vez una melodía y donde empecé a soñar con cantar”, confiesa el tenor. “Cantar esta música en mi tierra es como cerrar un círculo: llevar a Córdoba un repertorio que une el arte, la palabra y la emoción, con ese respeto y ese amor por la tradición que tanto nos define a los cordobeses. Además, el Barroco es una asignatura pendiente en nuestra ciudad.”

Desde lo interpretativo, García-López destaca el reto de mantener la tensión entre fidelidad histórica y emoción viva: “En el barroco todo está escrito entre líneas: las partituras no lo dicen todo, hay que completarlas con la respiración, el gesto y la intención. Con mis compañeros hemos buscado una interpretación muy orgánica, donde la libertad expresiva y el conocimiento histórico se den la mano. En definitiva, se trata de devolverle a esta música su frescura original, como si estuviera siendo compuesta ahora mismo, frente al público.”

El tenor concluye que Trompicávalas, Amor es, sobre todo, una invitación a mirar hacia dentro: “A hacernos esas preguntas hondas que nos hablan del amor, la esperanza, la amistad o la muerte.”

Con una duración aproximada de 65 minutos, la obra invita al público cordobés a redescubrir la riqueza y la sutileza del repertorio barroco a través de tres artistas que combinan excelencia y autenticidad.

