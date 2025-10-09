El tenor Pablo García-López regresa a Córdoba con un viaje musical entre la España y la Italia del Siglo de Oro

El tenor cordobés Pablo García-López vuelve a su ciudad natal para presentar en el Teatro Góngora, el viernes 31 de octubre a las 20.00 horas, Trompicávalas, Amor, un proyecto barroco que comparte con el clavecinista Ignacio Prego y el violonchelista barroco Josetxu Obregón. La propuesta, concebida como un “tornaviaje” entre la tradición musical española y la italiana del siglo XVII, llega a Córdoba tras su paso por festivales y escenarios de referencia en España y Europa.

Estrenado en el Festival de Música en Segura en junio de 2024, y presentado posteriormente en el Centro Botín de Santander y el Festival de Música de Cámara de Estambul en septiembre de 2025, Trompicávalas, Amor propone un recorrido sonoro por el Barroco del Siglo de Oro, cuando el intercambio artístico entre España e Italia alcanzó una de sus etapas más fértiles. “Siempre me ha fascinado ese diálogo constante entre España e Italia, sobre todo en el Barroco, donde las emociones y la belleza se expresan sin filtros”, explica García-López. “Lo que me atrae de este repertorio es su verdad: no hay artificio, solo la emoción pura puesta al servicio de la palabra y del sonido. Quisiera que el público sienta que viajamos juntos a ese siglo en el que el amor, el dolor y la música eran una misma cosa”, añade.

El programa pone en diálogo los “tonos humanos” españoles de Juan Hidalgo con las ariettas italianas de Monteverdi, Frescobaldi, Scarlatti y otros compositores, tejiendo un puente emocional y estético entre dos mundos. La pieza homónima de Hidalgo, Trompicávalas, Amor, da título al concierto y sirve como hilo conductor para una travesía llena de amor, melancolía y belleza sonora.

“Volver a Córdoba siempre tiene algo profundamente simbólico para mí. Es el lugar donde nací, donde escuché por primera vez una melodía y donde empecé a soñar con cantar”, confiesa el tenor. “Cantar esta música en mi tierra es como cerrar un círculo: llevar a Córdoba un repertorio que une el arte, la palabra y la emoción, con ese respeto y ese amor por la tradición que tanto nos define a los cordobeses. Además, el Barroco es una asignatura pendiente en nuestra ciudad.”

Desde lo interpretativo, García-López destaca el reto de mantener la tensión entre fidelidad histórica y emoción viva: “En el barroco todo está escrito entre líneas: las partituras no lo dicen todo, hay que completarlas con la respiración, el gesto y la intención. Con mis compañeros hemos buscado una interpretación muy orgánica, donde la libertad expresiva y el conocimiento histórico se den la mano. En definitiva, se trata de devolverle a esta música su frescura original, como si estuviera siendo compuesta ahora mismo, frente al público.”

El tenor concluye que Trompicávalas, Amor es, sobre todo, una invitación a mirar hacia dentro: “A hacernos esas preguntas hondas que nos hablan del amor, la esperanza, la amistad o la muerte.”

Con una duración aproximada de 65 minutos, la obra invita al público cordobés a redescubrir la riqueza y la sutileza del repertorio barroco a través de tres artistas que combinan excelencia y autenticidad.