La Filmoteca recupera la película '¡Hola, muchacho!' rodada en el antigua Universidad Laboral de Córdoba

Tras su proyección, este viernes a las 18:00, habrá un coloquio para compartir recuerdos de aquella época

Cartel de la película '¡Hola muchachos!' que proyectará el viernes 10 de octubre la FIlmoteca.

Cartel de la película '¡Hola muchachos!' que proyectará el viernes 10 de octubre la FIlmoteca. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Este viernes 10 de octubre, a las 18:00, la Filmoteca de Andalucía proyectará en la gran pantalla la película ¡Hola, muchacho! (1961), dirigida por Ana Mariscal y rodada en buena parte en las instalaciones de la antigua Universidad Laboral de Córdoba, actual Campus de Rabanales.

La sesión, organizada por UCOCultura en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, permitirá redescubrir una obra que forma parte del patrimonio cinematográfico y educativo de la ciudad.

La restauración de ha sido realizada en 4K por la Filmoteca de Andalucía en colaboración con la Filmoteca Española, a partir de los negativos originales conservados en el Centro de Conservación y Recuperación (CCR) en Madrid.

Memoria de Córdoba

La película, escrita por Rafael Sánchez Campoy y protagonizada por Ana Mariscal, Carlos Casaravilla y Manuel Franch, narra la historia de un maestro de oficios y un joven aprendiz en el taller de la Universidad Laboral, en un relato que combina el aprendizaje técnico con la dimensión humana y emocional de la enseñanza.

Además, constituye un valioso documento histórico y arquitectónico que inmortaliza las instalaciones de la antigua Universidad Laboral —actual Campus de Rabanales—, construida en los años cincuenta como centro de formación profesional y residencia para más de 1.500 estudiantes. Su restauración invita a redescubrir un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Córdoba y de la historia de uno de los enclaves más emblemáticos de la Universidad de Córdoba.

La proyección contará con la asistencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez; del vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz; y del gerente de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba. Participarán también Ricardo Veroz, profesor jubilado de la UCO y antiguo alumno de la Universidad Laboral, y Manuel García Parody, antiguo profesor de la misma institución, quienes compartirán recuerdos y vivencias de aquella etapa.

