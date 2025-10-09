Tradiciones
Culminada la restauración del retablo del IES Luis de Góngora
Los trabajos han estado financiados por la Junta de Andalucía y el centro. La capilla acogerá diferentes tipos de actividades culturales.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha presentado la restauración del retablo de la Capilla de la Asunción del IES Luis de Góngora, que quedó abierta al público tras el acto oficial. En el acto estuvieron presentes el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina y la delegada de Turismo y Patrimonio de la Diputación, Narci Ruiz.
La intervención, promovida por el propio centro educativo con el apoyo del Ejecutivo autonómico, ha contado con un presupuesto de 19.000 euros y se ha centrado en dos líneas de actuación principales: la sustitución del antiguo sistema de iluminación halógena —que estaba deteriorando el retablo barroco— y una limpieza urgente como fase previa a su restauración integral.
La Capilla de la Asunción, construida entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, recupera así su esplendor y se abrirá a la ciudadanía para acoger actividades culturales, conciertos, presentaciones de libros, conferencias, además de estar abierto a visitas externas.
