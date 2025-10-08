El Pele despliega su cante en la Bienal de Flamenco de Ámsterdam

La Bienal de Flamenco de Ámsterdam, uno de los encuentros internacionales más relevantes dedicados al arte jondo, ha inaugurado su 20º aniversario con la actuación estelar de El Pele, leyenda viva del flamenco y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El cantaor cordobés, reconocido por su voz inconfundible y su profunda conexión con la tradición, ha sido el protagonista de la gala inaugural, en la que ha desplegado toda la intensidad y el magnetismo que lo han convertido en una figura imprescindible de la escena flamenca internacional.

"El Pele representa la esencia más pura y a la vez más universal del flamenco. Su presencia en esta inauguración es un homenaje a una trayectoria excepcional y a una voz que trasciende fronteras", ha señalado la dirección artística de la Bienal. El Maestro ha sabido proyectarse con autenticidad y fuerza hacia públicos de distintas culturas, convirtiéndolo en un embajador Universal del flamenco.

La elección de El Pele para abrir la Bienal de Ámsterdam subraya el carácter universal del flamenco y refuerza los lazos culturales entre España y los Países Bajos, en un evento que congrega a artistas y públicos internacionales en torno a este patrimonio inmaterial de la humanidad. Con esta inauguración, la Bienal de Flamenco de Ámsterdam rinde tributo a una de las voces más singulares del cante y reafirma su compromiso con la excelencia artística, la autenticidad y la proyección global del flamenco.