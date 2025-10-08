Luis Piedrahita, Rosario Flores y Chiara Oliver en un fin de semana lleno de magia y conciertos en Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) propone para este fin de semana una variada agenda cultural que combina magia, ilusionismo y música con nombres tan reconocidos como Rosario Flores, José Manuel Soto y la exconcursante de Operación Triunfo Chiara Oliver.

Según informa el organismo municipal, este jueves arranca el ciclo La Magia, que abre con el espectáculo Apocalípticamente correcto, del monologuista y mago Luis Piedrahita, cuyas entradas ya se han agotado en el Teatro Góngora.

Este será el primero de los tres espectáculos que conforman la segunda edición del ciclo, que regresa al IMAE con algunos de los mejores magos e ilusionistas del panorama nacional.

La programación continuará el viernes, también en el Teatro Góngora, con la función Magicians: La magia de los campeones, una gira que reúne a prestigiosos ilusionistas españoles galardonados internacionalmente. Sobre el escenario actuarán Adrián Carratalá, Mag Marín y la ilusionista Katerina. El ciclo se clausurará en el Gran Teatro, donde el ilusionista Mag Lari presentará su aclamado espectáculo Strafalari. Con más de tres décadas de trayectoria, el artista combina humor, magia e interacción con el público en una propuesta que ha recorrido escenarios de todo el mundo. Los tres espectáculos serán a las 20.00 horas.

La agenda musical tampoco se queda atrás. El Teatro de la Axerquía acogerá el viernes, a partir de las 21.00 horas, el concierto de Rosario Flores, dentro de su gira Universo de Ley. Al día siguiente, el mismo recinto recibirá a Chiara Oliver, quien mostrará la frescura y el talento de su primer álbum en un concierto previsto también para las 21.00 horas.

Por último, el domingo 12 de octubre a las 17 horas se celebrará el evento La Hispanidad se vive en Córdoba, que contará con las actuaciones del grupo Siempre Así, el cantante José Manuel Soto y los cordobeses Cosita Wena.