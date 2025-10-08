Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de piano

Diego Valdivia abre la programación de otoño del Teatro Liceo de Baena

El ciclo incluye la representación teatral de ‘Yerma’, de Federico García Lorca, además de propuestas «para todos los gustos»

El pianista Diego Valdivia.

El pianista Diego Valdivia. / EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA

Juan Carlos Roldán

La concejala de Cultura, Ana Cruz, ha presentado este miércoles el concierto que el pianista Diego Valdivia ofrecerá este sábado en el Teatro Liceo y que marcará «el pistoletazo de salida de la programación cultural de otoño».

La concejala ha subryado que Valdivia «es un prestigioso embajador del arte que nos ofrecerá una noche cargada de emoción, duende y sensibilidad».

La programación continuará el sábado 18 de octubre con la representación de Yerma, de Federico García Lorca, una obra con la que, en palabras de la concejala, pretende «reivindicar nuestras raíces». Cruz avanzó que la programación de otoño llegará «cargada de propuestas para todos los gustos» y ya puede consultarse en la cartelera del Teatro Liceo.

