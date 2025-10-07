La Niña Pastori regresará a Córdoba por Navidad

La inconfundible voz y el arte de Niña Pastori volverán a emocionar al público cordobés el próximo 29 de diciembre de 2025, con su espectáculo Navidad con Niña Pastori, que se celebrará en el Gran Teatro de Córdoba. La artista gaditana invita a vivir una noche llena de sentimiento, donde los villancicos y los sonidos tradicionales de estas fechas se funden con su particular manera de entender el flamenco: elegante, profunda y cercana. Cada canción se convierte en una historia contada desde el corazón, con la fuerza y dulzura que solo Niña Pastori sabe transmitir.

Con este concierto, la artista propone un viaje emocional por la esencia de la Navidad, evocando los recuerdos, las raíces y la calidez de compartir la música en fechas tan señaladas. Será una oportunidad única para disfrutar en directo de una de las voces más queridas y auténticas del panorama musical español. Una cita para dejarse llevar por la emoción y celebrar la Navidad al compás del arte más puro de Niña Pastori.