La Feria del Libro de Córdoba: fechas, autores y actividades en su 50 aniversario

La Feria del Libro de Córdoba abrirá un nuevo capítulo, el número 50 de su historia, el próximo 17 de octubre hasta el 26. Será la primera vez en su medio siglo de vida que se traslade al otoño, a petición de la Asociación Provincial de Comerciantes de Papelería y Librería de Córdoba (Aplico), que se encargará de gestionar la cita literaria en su 50 aniversario.

Luz Gabás, Susana Martín Gijón, Elvira Navarro o Antonio Mercero (integrante de Carmen Mola) son algunos de los autores destacados que presentarán sus novedades a lo largo de la Feria. También estará presente el novelista Raúl Quinto, que llegará el sábado 25 con La ballena azul bajo el brazo, su incursión en la novela de terror, tras su consagración con la novela histórica Martinete del rey sombra que obtuvo el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa en 2023.

Gabás inaugurará esta cita cultural el día 17, a las 19:00, para presentar Corazón de oro; Elsa Punset presentará su ensayo de autoayuda Alas para volar el domingo 19, y justo después será el turno de Isaac Rosa con Las buenas noches; Rafael Reig desembarcará el miércoles 22 con Lo que sé de Almudena; la joven escritora onubense May R. Ayamonte lo hará el jueves 23 con su última novela negra Lo que oculta la noche; Elvira Navarro, por su parte, cerrará el ciclo el sábado 25 con La sangre está cayendo al patio.

Un centenar de actividades

La edición contará con un total de 120 actividades entre talleres infantiles, firmas, presentaciones y encuentros con lectores. El espacio del bulevar del Gran Capitán acogerá hasta 48 casetas de libreros, entre las que se estrena la librería Nico de Ciudad Jardín. Además, la cita ofrecerá especial importancia al público infantil y juvenil con numerosas actividades dedicadas para el inicio el fomento de la lectura -ha explicado la delegada de Cultura, Isabel Albás- con autoras como Cherry Chic y Quan Zhou (Gazpacho Agridulce), Mar Benegas o José Morales para los más pequeños.

El domingo 19 a las 12:00 se celebrará una mesa redonda que unirá las letras y el fútbol en torno a La Cervantina, la selección española de escritores, que reunirá a Manuel Marsol, Pablo Martín Sánchez, Antonio Pacheco, Fernando González Viñas, Alfredo Matilla y Emilio Albi.

Un día especial será el 24 de octubre, coincidiendo con la festividad de San Rafael, que tendrá un marcado acento local en la programación, ha explicado el director literario del encuentro, Salvador Gutiérrez Solís. María Rosa, José María Higuera o Pilar Sanabria serán algunos de los autores que pondrá la nota cordobesa, además de los que lo harán otro día como Pablo García Casado, Antonio Varo Pineda o Manuel García Parody.