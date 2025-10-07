Los beneficios del AOVE en la salud, en un libro

La sanitaria y divulgadora andaluza Inma Borrego, especialista en salud digestiva y microbiota humana, presentó en la Oleoteca de Córdoba su libro Lo que tu mente calla, tu intestino lo grita (Zenith, Grupo Planeta).

Más que una presentación, fue una charla de conciencia y educación en salud digestiva. Inma Borrego habló, con un lenguaje claro y cercano, sobre cómo el estrés, el estilo de vida y las emociones no expresadas influyen directamente en el intestino. Explicó el papel del sistema nervioso entérico —el llamado "segundo cerebro"— y del eje intestino-cerebro, y cómo las tensiones sostenidas o los ritmos de vida acelerados pueden traducirse en síntomas físicos muy concretos: digestiones lentas, inflamación, cansancio o alteraciones intestinales.

La autora del libro durante su charla en la Oleoteca de Córdoba. / CÓRDOBA

Bajo el lema de su libro, Lo que tu mente calla, tu intestino lo grita, Borrego desmontó la idea de que "son solo nervios", recordando que lo que no se expresa emocionalmente, el cuerpo lo acaba manifestando, y el intestino suele ser uno de los primeros en hacerlo.

Los asistentes realizaron una cata de AOVE. / CÓRDOBA

En la parte final, habló sobre el aceite de oliva virgen extra (AOVE) como alimento funcional, destacando su papel antiinflamatorio, su impacto positivo en la microbiota intestinal y su ayuda en la motilidad digestiva. El encuentro terminó con una cata guiada por Mari Carmen Serrano, propietaria de la Oleoteca, donde las personas que asistieron pudieron experimentar la diferencia entre un Aceite de Oliva Virgen Extra y otro de menor calidad, y entender cómo esa diferencia se percibe no solo en el sabor, sino también en lo que aporta a nuestra salud digestiva.