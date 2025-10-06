Jardín Alhambra cierra el 'veroño' en el Fuenseca con más de 5.600 asistentes

Jardín Alhambra, el espacio efímero abierto durante algo más de dos semanas en pleno centro de Córdoba, ha vuelto a convertir el cine Fuenseca en un oasis urbano donde despedirse del verano y dar la bienvenida al otoño. En el centenario de Cervezas Alhambra, este espacio ha sido elegido por cordobeses y visitantes como parada indispensable en su agenda de ocio cerrando sus puertas este domingo con un total de más de 5.600 visitas entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre.

Ya sea para picar algo de la carta ofrecida por De Cobre y Picón mientras descubrían las distintas variedades de Cervezas Alhambra que para disfrutar de sus catas de cerveza conducidas por beer sommeliers, o para participar en sus talleres de artesanía "sin prisa" de la mano de artistas locales como Pablo Little, Almudena Castillejo y Sota Pérez. Además, la experiencia para los sentidos se ha visto ampliada gracias a la música, tanto si visitaron el espacio en fin de semana coincidiendo con las DJ sessions de selectores musicales locales, como si consiguieron entradas para asistir a los conciertos de Momentos Alhambra. El día de la apertura, los artistas Antonio Cortés, Saúl Quirós, Juan Carmona y Frank Maza, con la colaboración especial de la cordobesa Beli Moli, presentaron el nuevo palo flamenco “Sosegá", creado este año por Alhambra con motivo de su centenario. Tras este concierto inaugural, fue el turno de los artistas Russian Red y Mario Díaz, que convirtieron cada tarde de martes en un momento mágico.

Con esta iniciativa, la marca ha querido reforzar su vínculo con la ciudad de Córdoba en un año tan especial en el que celebra un siglo de historia. De ahí el marcado acento cordobés de las distintas experiencias, desde el restaurador encargado de la oferta gastronómica hasta los artesanos responsables de los talleres, pasando por los dj’s o algunos de músicos de Momentos Alhambra.

"El ambiente acogedor creado por Alhambra al personalizar este espacio emblemático de Córdoba y convertirlo en un verdadero oasis, su ubicación en pleno centro de la ciudad, su variada programación y el boca a boca han vuelto a ser las claves del éxito de este espacio efímero. Muchos son los que han repetido su visita o los que han llegado hasta allí gracias a la recomendación de amigos o familiares, y tanto unos como otros entraban al Jardín dispuestos a perder la prisa para disfrutar y compartir momentos especiales brindando por los 100 años sin prisa de Cervezas Alhambra", han celebrado desde la empresa.