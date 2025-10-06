Cosmopoética supera los 8.000 asistentes en su edición más filosófica

El festival Cosmopoética clausuró este sábado su vigésimo segunda edición después de nueve días dedicados a la cultura y la poesía con un balance de afluencia superior a los ocho mil personas asistentes en las más de 60 actividades organizadas por 24 espacios de Córdoba, destacando los continuos aforos completos registrados en la Sala Orive, donde se han sucedido tanto lecturas poéticas como diálogos entre autores.

Su directora, Azahara Palomeque, ha destacado que, un año más, Cosmopoética ha vuelto a poner a Córdoba a la cabeza de los festivales literarios del sur de Europa "y se ha situado como un lugar de pensamiento, dinámico y en constante efervescencia". Una de las líneas estratégicas de Cosmopoética 2025 ha sido precisamente apostar por ese formato de conversaciones y encuentros poéticos de primer nivel, priorizando la palabra frente a las citas musicales de ediciones anteriores. "La apuesta por la calidad de los contenidos ha impreso una huella duradera en los imaginarios colectivos, lo cual demuestra que se puede expandir la poesía desde Córdoba hacia multitud de puntos de la geografía nacional y mundial; en otras palabras: hemos puesto la periferia en el centro", ha subrayado la directora.

El Teatro Góngora, donde tuvo lugar la gala de inauguración con los autores Junot Díaz y Mayra Santos-Febres y el espectáculo La gran cacería del dramaturgo Juan Mayorga, ha sido otro de los espacios más concurridos, superando el millar de espectadores. Del mismo modo, ha sido significativa la asistencia a eventos como la representación Todo es verbo en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba (ESAD), el Homenaje a los Machado en el Conservatorio de Música "Músico Ziryab" con la presencia de Alfonso Guerra o el pregón de clausura en la Plaza de las Cañas de la mano del fenómeno literario David Uclés, que reunió a unos 2.500 asistentes.

Tampoco hay que olvidar la buena acogida de las actividades formativas en las que más de 600 alumnos han podido participar, entre otros, en talleres como el de letras rap con el artista Haze o el de letras flamencas. A ellos se suman los cerca de 600 niños y niñas que también han acudido a los talleres y actividades diseñados especialmente para ellos en Cosmopeque. Igualmente exitosas han sido las iniciativas pensadas para llevar la poesía a los espacios cotidianos de Córdoba como las tabernas, los patios del casco urbano o los mercados. Proyectos como las Cosmoservilletas que han vuelto a conquistar el corazón de cordobeses y visitantes, a las que se han sumado otras originales iniciativas como los Versos en la piel o Versos a pedales.

Manuel Rivas recita unos versos durante su encuentro con Naja El Hachmi en la sala Orive. / A. J. González

Como ha insistido Azahara Palomeque, "no es fácil movilizar a toda una ciudad en torno a un acontecimiento cultural, satisfaciendo las preferencias de públicos tan diversos, y creo que lo hemos logrado". La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha resaltado que Cosmopoética "es una cita ya consolidada no solo en nuestro calendario cultural, sino también a nivel nacional e internacional" y ha añadido que "sigue siendo un gran evento de ciudad impulsado por el Ayuntamiento y que ofrece un escenario perfecto para mostrar la literatura rodeada del patrimonio histórico de Córdoba". Medio centenar de autores y autoras de renombre La vigésimo segunda edición de Cosmopoética ha reunido en Córdoba a un total de cincuenta autores y autoras de reconocido prestigio ―nombres como Manuel Rivas, Kamel Daoud, Mariana Enríquez, Miriam Reyes, Chantal Maillard o Sergio Ramírez―. Una selecta lista que incluía Premios Pulitzer, Goncourt, Cervantes, Princesa de Asturias, Nacional de Poesía o Nacional de las Letras.

Referentes de la mejor literatura nacional e internacional de hasta diez nacionalidades

Una representación diversa y plural de distintas voces, estilos, generaciones y orígenes que ha llamado la atención de la prensa local, regional y nacional. La edición de 2025 de Cosmopoética ha sido la primera en incluir en su programación el pensamiento y la filosofía como complementos de lo literario. Una novedad que se ha visto respaldada por una entusiasmada respuesta del público. Siguiendo los versos del poema de Carlos Drummond de Andrade ―Una flor rompió el asfalto―, el festival se ha mantenido fiel a su compromiso de abrirse al mundo y a las realidades que nos conciernen, servir de germen del diálogo, abrir perspectivas de futuro. "Tengo la certeza de que la memoria de este festival reverberará durante mucho tiempo en Córdoba y más allá de todas las fronteras que hemos cruzado", ha asegurado Azahara Palomeque.