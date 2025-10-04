En concierto
Un cartel de ‘Eternos’ se apodera del Teatro de la Axerquía
Cuatro de los grupos y artistas más importantes de los años ochenta ofrecen una actuación muy especial
El Teatro de la Axerquía vivió ayer una noche especial con cuatro de los grupos y artistas más importantes de los años ochenta. Rafa Sánchez de La Unión, Alejo Stivel de Tequila, Javier Gurruchaga y La Orquesta Mondragón y Cadillac se juntaron en el festival Eternos. Music Festival.
Todos ellos hicieron un recorrido por algunos de sus éxitos en un evento de música en directo que invitó a los presentes a la nostalgia recordando grandes hits como Lobo hombre en París , Salta y otros himnos del pop y del rock de la época dorada de la música española.
