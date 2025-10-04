Concierto
Antonio Orozco llena La Axerquía de Córdoba
‘La gira de mi vida’ encandila a sus fans
El cantante y compositor catalán Antonio Orozco aterrizó esta noche en Córdoba para compartir con el público de la ciudad La gira de mi vida, en la que está celebrando 25 años de carrera con un tour por 25 ciudades españolas.
Los fieles del autor no quisieron perderse la cita con la música y abarrotaron el Teatro de la Axerquía, para asistir a un concierto en el que combinó sus grandes éxitos con las canciones de su último álbum, El tiempo no es oro, el mejor disco de su carrera, según el cantante.
Orozco, que ha compaginado la composición y los conciertos con su participación como coach en varias ediciones de La voz, vive uno de los momentos más dulces de su carrera. Con su voz rota y desgarradora emocionó a Córdoba en un recital intenso y cercano.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Cuatro parcelaciones más avanzan en Córdoba en la legalización y dotación de servicios
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco
- El Ayuntamiento de Montilla suspende las licencias de nuevas instalaciones energéticas