Concierto

Antonio Orozco llena La Axerquía de Córdoba

‘La gira de mi vida’ encandila a sus fans

El concierto de Antonio Orozco, en imágenes

El concierto de Antonio Orozco, en imágenes / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El cantante y compositor catalán Antonio Orozco aterrizó esta noche en Córdoba para compartir con el público de la ciudad La gira de mi vida, en la que está celebrando 25 años de carrera con un tour por 25 ciudades españolas.

Los fieles del autor no quisieron perderse la cita con la música y abarrotaron el Teatro de la Axerquía, para asistir a un concierto en el que combinó sus grandes éxitos con las canciones de su último álbum, El tiempo no es oro, el mejor disco de su carrera, según el cantante.

Cordoba Concierto de Antonio Orozco en la Axerquía

Antonio Orozco en el concierto celebrado este sábado en La Axerquía de Córdoba. / Víctor Castro

Orozco, que ha compaginado la composición y los conciertos con su participación como coach en varias ediciones de La voz, vive uno de los momentos más dulces de su carrera. Con su voz rota y desgarradora emocionó a Córdoba en un recital intenso y cercano.

