Trápala Teatro vuelve a rescatar la figura de Don Juan para 'El burlador en palacio'

El Palacio de Viana vuelve a abrir sus puertas, tras doce años consecutivos, a la representación El burlador en palacio, un espectáculo multidisciplinar producido por Trápala Teatro en el que se fusionan prosa, verso, voz hablada y cantada, lírica y épica. El público podrá acudir a disfrutar de la "magia" del teatro en distintas funciones repartidas entre los días 23, 24, 25 y 26 de octubre y los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre a las 20.30 horas.

La intención de este proyecto es evitar frivolizar el mito de Don Juan que Tirso de Molina "hizo de la condición humana", ha manifestado Juan Carlos Villanueva, quien escribe, dirige y protagoniza esta obra que recorre los patios del palacio en una dinámica y entretenida representación que une "belleza y tradición" como puntos vitales para comprenderla. Para ello, el director se ha inspirado en otros textos que también tratan este mito como la ópera Don Giovannide Lorenzo Da Ponte, libretista de Mozart, o Don Juan Tenoriode José Zorrilla; de manera que "nos sumerge con todos nuestros sentidos en la magia del teatro, haciéndonos formar parte de un todo que podemos sentir y hasta tocar", ha afirmado Villanueva.

A la producción de Trápala, se suman el propio Palacio de Viana y la Fundación Cajasur, quien encargó hace más de una década el proyecto con la idea de que se diera a conocer el patrimonio del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural en 1981. Además, la representación teatral estará acompañada de nuevo musicalmente de la mano del Coro de Ópera Cajasur.

Las entradas, con un precio de 18 euros, se pueden adquirir a través de la web del Palacio de Viana y en sus taquillas físicas. El aforo está limitado a 40 personas por función.

Ficha artística

El Burlador : Juan Carlos Villanueva

: Juan Carlos Villanueva Doña Inés : Belén Benítez

: Belén Benítez El Comendador : Francisco Montero / Rafael Montero

: Francisco Montero / Rafael Montero Dª Ana Zerlina y Dª Elvira : Isabel López / Inmaculada Almeda

: Isabel López / Inmaculada Almeda D. Giovanni : Rafael Díaz (tenor)

: Rafael Díaz (tenor) Coro de ópera Cajasur

Ficha técnica