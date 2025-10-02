Rubén Darío y Unamuno, un diálogo bajo el paraguas

Bajo el paraguas de Cosmopoética se abrigaron anoche Luis García Jambrina (Zamora, 1960) y el nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, 1942), que conquistó el Premio Cervantes en 2017. Sobre el papel, el encuentro reunía a dos voces que, por sus respectivas trayectorias biográficas y literarias, se podía interpretar como un diálogo entre partidarios de Unamuno y de Rubén Darío. A García Jambrina le avalan sus libros y estudios sobre el de la generación del 98 y su papel como director de la Cátedra de Unamuno en la Universidad de Salamanca; A Ramírez, además de unirlo intrínsecamente su nacionalidad -"en Nicaragua, Darío se respira en el aire"-, su prosa tiene una sonoridad incontestablemente modernista. "Hablamos prácticamente con alejandrinos", bromeó, en referencia al verso que recuperó y puso de moda en la lírica el autor de Azul.

"Tirando mucho del hilo, es cierto que podemos tener esos puntos en común", resolvió García Jambrina sobre el paralelismo encontrado entre los dos autores. Por su parte, Ramírez destacó que, gracias a la influencia de su madre, su poesía de cabecera también abarca a los clásicos del Siglo de Oro y los de la generación del 27: "Lorca para mí es una lectura permanente", subrayó.

En ese sentido, el nicaragüense ahondó en que, a pesar de haber nacido al otro lado del Atlántico, todos los hispanohablantes sienten esos clásicos como algo suyo: "A partir del Barroco ya tenemos un destino común con la lengua. Y desde entonces cuando uno habla de Vallejo, de Lorca o de Neruda las nacionalidades pasan a segundo plano y la patria es la lengua".

Antonio Luis Ginés, Lola Ruiz Pérez y Francisco Javier Guerrero durante el recital poético. / Córdoba

Jambrina se suscribió a las palabras del Premio Cervantes, citándolo como ejemplo de la "gran suerte que tenemos los hispanohablantes, porque es una lengua que se multiplica". Aún así, Ramírez quiso señalar la riqueza que habita en las notables diferencias entre el español que se utiliza entre los países de Centroamérica y Sudamérica, que requieren hasta un glosario de términos para lograr entenderlas.

Los dos escritores también abrieron el melón sobre la invasión de anglicismos en el léxico español. "Es un fenómeno muy antiguo que entran por la música, el cine o el deporte y al mismo tiempo inevitable, porque quien crea los inventos tecnológicos los bautiza", afirmó el nicaragüense. Otra cosa distinta, señaló, son las sustituciones de palabras que ya existen en español, como sucede en el ámbito empresarial: "Eso ya le pasaba a los rusos en el siglo diecinueve, que triunfaba mucho hablar en francés. A mí me parece algo muy pretencioso", sentenció.

Llegan los finales

La vigésimo segunda edición de Cosmopoética va notando el final. El Centro Flamenco Fosforito acogió ayer la última jornada del taller sobre letras flamencas impartido, que culminará hoy con un concierto a las 21:30. También se puso punto y final a la sección de Verso y Medio, en la que poetas invitados y aficionados compartieron lecturas de poemas y fino en la histórica Taberna Sociedad Plateros de la calle San Francisco. Además, en Orive también tuvo lugar otra sesión de lectura poética colectiva en la que participaron Antonio Luis Ginés, Lola Ruiz Pérez y Francisco Javier Guerrero.