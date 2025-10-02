El festival de cine Cortogenial recibe 979 cortometrajes y selecciona 36 para su sección oficial

El Festival de Cine y Cortometrajes de Puente Genil, Cortogenial, ha vuelto a alcanzar una participación masiva al recibir un total de 979 películas, de las cuales 36 competirán en la sección oficial los próximos 23 y 24 de octubre.

Así lo han anunciado en rueda de prensa la concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado; el coordinador del festival, Moisés Bedmar; y la diputada provincial Tatiana Pozo.

Delgado destacó el “extraordinario compromiso” de la Asociación Cortogenial, organizadora del evento, “que trabaja incansablemente para enriquecer y ampliar la oferta cultural de Puente Genil”. En esta 16ª edición, el cartel diseñado por Félix Espejo rinde homenaje al cineasta David Lynch, a quien se dedica el festival este año, evocando su manera de fundir realidad y sueños.

Por su parte, Bedmar celebró la alta participación: “Estamos muy contentos con las 979 cintas recibidas, lo que demuestra el buen trabajo realizado y el interés que CortogeniAl despierta entre cineastas de distintos países”.

Gala de clausura

Los cortometrajes ganadores se conocerán en la gala de clausura del 25 de octubre, con premios valorados en un total de 2.200 euros: primer premio (800 euros), segundo premio (500 euros), Mejor Cortometraje Nacional (500 euros) y Premio del Público (400 euros), además del Premio RTVA a la Mejor Creación Andaluza.

El festival abrirá oficialmente el 17 de octubre en los Multicines de Puente Genil, con la proyección de la película El cielo de los animales, dirigida por Santi Amodeo.