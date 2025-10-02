Belmonte despliega cuatro décadas de maestría escultórica en Madrid

El escultor cordobés José Manuel Belmonte ha inaugurado este jueves la exposición Forma y fondo. Cuarenta años de escultura en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid, uno de los espacios culturales más visitados de España. Se trata de la mayor muestra retrospectiva hasta la fecha, que reúne 60 piezas entre esculturas y relieves que recorren las diferentes etapas de la trayectoria del artista y puede visitarse hasta el domingo 26 de octubre.

La exposición permite apreciar tanto su "virtuosismo técnico como su profundo compromiso social, con series como Alma, Los hombres pájaro, El recreo de los ausentes, Custodios, El cuerpo del pecado o Bestiario, además de piezas emblemáticas como El vuelo de Julia, Pan o Tirititrán", ha explicado el comisario de la muestra, Félix Ruiz Cardador.

La muestra forma parte del proyecto Córdoba es Arte, desarrollado por la Asociación Córdoba Acción con el apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) y que tiene como objetivo la promoción de artistas cordobeses en el exterior. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha destacado durante la conferencia de prensa de presentación celebrada este mediodía la relevancia de la figura del escultor en el panorama artístico actual. “La obra de José Manuel Belmonte es la de uno de los artistas clave que ha dado Córdoba en las últimas décadas”, ha señalado, recordando que esculturas públicas como La Regaora o el monumento a Juan de Mesa “forman ya parte de nuestro paisaje urbano y de nuestra identidad colectiva”.

Exposición de Belmonte en Madrid. / CÓRDOBA

La responsable municipal ha añadido que la muestra “permite ver la pasión por el oficio durante cuatro décadas y la sensibilidad de un creador que emociona tanto en la representación estética de la figura humana como en el abordaje de temas sociales de gran calado, como la violencia de género o la fragilidad ante las enfermedades”. Igualmente ha querido subrayar la serie El Recreo de los Ausentes, dedicada al Alzheimer, que cobra un sentido especial cuando se ha celebrado hace unos días el Día Mundial que recuerda la lucha contra esta enfermedad: “Conmueve y nos interpela. Al mismo tiempo, otras obras reflejan el humor, la ironía y la cercanía de Belmonte a su paisaje humano más próximo: sus amigos cordobeses, muchos de los cuales han posado como modelos a lo largo de los años y que hoy también lo acompañan en Madrid. Esta exposición es un homenaje a Córdoba y a su talento artístico.”

La primera teniente de alcalde y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico, Blanca Torrent, también se ha referido hoy a esta exposición, que cuenta con apoyo económico de su área gracias a una subvención de la línea de concurrencia competitiva ESAL2024. Ha valorado la muestra antológica del escultor cordobés José Manuel Belmonte en Madrid como un motivo de "profunda satisfacción" y un ejemplo del talento local.

Torrent ha subrayado que "el hecho de que la obra de nuestro gran escultor José Manuel Belmonte llegue al corazón cultural de Madrid con una retrospectiva tan ambiciosa es un motivo de inmenso orgullo para toda Córdoba. Belmonte es un ejemplo vivo del talento excepcional que nace y se desarrolla en nuestra tierra". La presidenta del Imdeec ha destacado que esta cita demuestra que "Córdoba es cultura y motor económico indiscutible" y ha informado de que, en este año, el Ayuntamiento ha trabajado en una línea concreta para fomentar a artistas y artesanos –incluyendo pintores, escultores, ceramistas, grabadores y artistas de arte sacro– para que puedan dar a conocer su obra a nivel nacional e internacional. "La exposición de Belmonte en Madrid ejemplifica perfectamente el objetivo de esta línea, que persigue que nuestro talento no se quede en casa, sino que conquiste nuevos mercados. El hecho de que un artista cordobés lidere la agenda cultural en la capital española es la mejor promoción posible para todo el ecosistema creativo que bulle en Córdoba. Córdoba es talento y cultura y, por tanto, el apoyo a los profesionales del sector es indiscutible", ha concluido.