Salón Liceo
La Real Academia de Córdoba celebra la apertura del nuevo curso
Diego Medina Morales pronuncia el discurso de apertura sobre el tema 'El juicio de residencia a Antonio Caballero y Góngora'
La Real Academia de Ciencias, Letras y Nobles Artes de Córdoba ha celebrado este miércoles la sesión extraordinaria de apertura del curso 2025-2026 en el salón Liceo del Círculo de la Amistad.Tras la entrega de títulos a los miembros nombrados el curso anterior, y la presentación de la memoria 2024-2025, el académico numerario, Diego Medina Morales, pronunció el discurso de apertura sobre el tema El juicio de residencia a Antonio Caballero y Góngora. En el acto también se hizo entrega de un retrato a José Cosano Moyano.
