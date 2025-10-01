Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salón Liceo

La Real Academia de Córdoba celebra la apertura del nuevo curso

Diego Medina Morales pronuncia el discurso de apertura sobre el tema 'El juicio de residencia a Antonio Caballero y Góngora'

La Real Academia celebra la apertura del nuevo curso | A.J. GONZÁLEZ

La Real Academia celebra la apertura del nuevo curso | A.J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Real Academia de Ciencias, Letras y Nobles Artes de Córdoba ha celebrado este miércoles la sesión extraordinaria de apertura del curso 2025-2026 en el salón Liceo del Círculo de la Amistad.Tras la entrega de títulos a los miembros nombrados el curso anterior, y la presentación de la memoria 2024-2025, el académico numerario, Diego Medina Morales, pronunció el discurso de apertura sobre el tema El juicio de residencia a Antonio Caballero y Góngora. En el acto también se hizo entrega de un retrato a José Cosano Moyano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents