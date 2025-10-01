Cultura
Una exposición plasma la vida teatral de Antonio Gala en Lucena
El recibidor del Palacio Erisana alberga esta muestra, con documentos, en varios soportes, de cuatro décadas de trayectoria
La producción teatral de Antonio Gala engarza la exposición distribuida en el recibidor del Palacio Erisana de Lucena. Una iniciativa de la concejalía de Cultura y concebida como prólogo de la vigésima octava edición de la Semana del Teatro, a desarrollar entre el 15 y el 26 de este mes.
La selección de documentos abarca carteles, fotografías, críticas, entrevistas y programas de mano, atesorados por el ilustre escritor y dramaturgo cordobés y conservados por la Fundación Antonio Gala. Con el título La vida de otra manera. 40 años de teatro de Antonio Gala, transita por los hitos fundamentales de su carrera teatral, desde que lograra el Premio Nacional de Teatro, en 1963, hasta sus últimas obras de su repertorio, hacia el año 2003.
El concejal de Cultura, Francisco Barbancho, significó la excelente oportunidad de «acercarnos al legado de uno de los autores más queridos y universales de nuestra tierra». Junto a él, José María Gala, comisario de la muestra y sobrino del autor, reveló que «cada pieza aquí expuesta fue cuidadosamente guardada por Antonio».
Con la colaboración de la Diputación de Córdoba, esta selección permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre, en Lucena, ciudad a la que unió «un vínculo afectivo» con Antonio Gala, y donde se detenía durante sus viajes entre Madrid y Málaga.
