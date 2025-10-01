La Casa de Vacas en Madrid acoge una exposición con la mayor retrospectiva del escultor cordobés José Manuel Belmonte

El Centro Cultural Casa de Vacas del parque del Retiro en Madrid acogerá desde este jueves una exposición que reúne 60 obras que recorren toda la trayectoria del escultor José Manuel Belmonte.

En un comunicado, este espacio cultural de la capital ha señalado que la muestra, bajo el título Forma y fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte y comisariada por el periodista y gestor cultural Félix Ruiz Cardador, es la más completa dedicada hasta la fecha al creador cordobés. Podrá visitarse hasta el 30 de octubre.

En total, 60 piezas entre esculturas y relieves celebran las cuatro décadas de carrera artística de Belmonte con un recorrido exhaustivo por su obra. Así, el público podrá contemplar algunas de sus series más reconocidas, como Alma, Los hombres pájaro, El recreo de los ausentes, Custodios, El cuerpo del pecado o Bestiario, junto a obras emblemáticas de carácter individual, entre las que destacan El vuelo de Julia, Pan o Tirititrán.

"Hasta el momento es la exposición más importante en mi carrera y una oportunidad de mostrar un recorrido muy completo de mi trayectoria en lo que se refiere a la escultura", ha afirmado el artista.

Una carrera llena de reconocimientos

Nacido en Córdoba en 1964, José Manuel Belmonte se formó en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria y completó sus estudios en Italia gracias a una beca en Pietra Santa. Ha recibido, entre otros galardones, el Premio Figurativas del MEAM, el Jacinto Higueras, el Ciudad de Badajoz o la Medalla de Andalucía.

Su obra ha sido expuesta en museos y ferias de ciudades como Bruselas, Núremberg, Shanghái, Taipei, Zaragoza, Sevilla, Valencia, La Coruña, Córdoba o Barcelona, y forma parte del paisaje urbano de distintas localidades a través de esculturas públicas de amplia proyección.

"Es una ocasión única para que miles de personas y amantes del arte puedan conocer mi trabajo gracias a un espacio como Casa de Vacas, por el que pasan cada día centenares de visitantes", ha señalado el escultor.

La exposición cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), que la financia mediante una subvención al proyecto Córdoba es Arte de la Plataforma Cultural Córdoba Acción, además de la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Rafael Botí, el Restaurante El Churrasco, la Fundación Arcilla y la Asociación La Casa Azul.