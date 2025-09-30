El segundo festival 'Poemx' busca nuevos proyectos de poesía visual para exhibir en Córdoba

El colectivo Nadie ha anunciado este martes la celebración de la segunda edición del festival Poemx de poesía visual en Córdoba, una propuesta innovadora que cuenta con el respaldo de la Fundación Cajasur, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí. Los patrocinadores han destacado la excepcional acogida de la primera convocatoria, "en la que se presentaron 400 propuestas" y que, según Leopoldo Izquierdo, director de la Fundación Cajasur, "superó con creces las expectativas que teníamos".

El tema elegido, la casa

Desde el colectivo Nadie han explicado que Poemx nació "como una idea de transformar la ciudad a través de la poesía visual e intervenir en espacios urbanos". El año pasado, la temática de las obras fue el turismo y esta nueva convocatoria se centrará en "la casa". Podrán presentarse artistas de todo el mundo y de cualquier edad cuyas obras serán evaluadas por un jurado para seleccionar las que consideren que encajan más con la propuesta. El éxito de la convocatoria les confirmó "que hay un interés real y una necesidad de crear un encuentro visual como el que estamos haciendo", por lo que regresan un año más.

Los artistas interesados podrán enviar sus proyectos hasta el 29 de octubre

Según explicaron, los artistas podrán fijarse "en la casa como algo físico, como un ejemplo de arquitectura con su diseño, paredes y su relación con el entorno y por otro, la casa como un sitio que nos contiene, que contiene paredes, a nosotros, que contiene objetos que además contienen nuestra memoria". La propuesta plantea la idea de entender la casa como identidad. "Nosotros nos construimos como identidad dentro de la casa también porque nuestra casa desvela cómo somos". Además, apuntan, "es un espacio de convivencia en el que entablamos relaciones personales, con sus momentos felices, con sus roces, momentos familiares, momentos que las personas que queremos que vengan a nuestra casa". El festival invita a todas las personas "sin discriminación de edad, que sean artistas o no, que si tienen algo que contar sobre la casa creen poemas visuales". Los artistas interesados en participar podrán inscribirse desde este martes y hasta el 29 de octubre.

Del 29 de noviembre al 8 de diciembre

El festival se desarrollará en distintos puntos de la ciudad del 29 de noviembre al 8 de diciembre. "Aparte de las intervenciones en espacios públicas con obras seleccionadas", el colectivo Nadie invita a un artista que, como el año pasado, "hará una intervención in situ en un espacio concreto, también con el tema de la casa desde el punto de vista simbólico y material". El lugar elegido para la intervención in situ de este año será el patio de la cancela del Palacio de Viana.

Los poemas visuales, en formato digital y con una serie de condiciones técnicas, deberán remitirse mediante formulario entrando a la web de Poemx. "Posteriormente, habrá una selección y se imprimirán en grande y se instalarán en soportes en diez puntos de la ciudad que serán más o menos los mismos que el año pasado". Las obras finalistas se publicarán y se irán dando a conocer poco a poco.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha recalcado la apuesta del gobierno local "porque la cultura llegue a todo el mundo", para lo cual "lo mejor es sacar la cultura y el arte a la calle". También ha celebrado que "artistas de todo el mundo se fijen en Córdoba para enseñar y compartir su talento" porque "ofrece una forma distinta de ver el arte en una ciudad tan patrimonial". En la misma línea, el diputado provincial de Cultura, Gabriel Duque, ha explicado que Poemx es "el proyecto mejor puntuado por la comisión técnica de valoración de la Fundación Botí", al tiempo que ha animado a "todos los cordobeses y a la gente de fuera a visitar Córdoba para conocer el trabajo del colectivo Nadie y de los artistas seleccionados".