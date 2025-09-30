Los poetas abren sus cofres y conquistan las tabernas de Córdoba

Miriam Reyes (Ourense, 1974) desembarcó este martes en su regreso a Cosmopoética con el Premio Nacional de Poesía bajo el brazo. La autora gallega, con matices venezolanos de su emigración cuando era joven a Caracas, recibió el máximo galardón del género —“con los ojos bañados en agua”, confesó—hace apenas tres semanas por su libro Con (La Bella Varsovia, 2024). “Tiene un componente de azar, en un año con tantos libros maravillosos”, respondió humildemente. Al mismo tiempo reflexionó que, aunque sigue siendo la misma, “quizás empiece a ser percibida de otra manera”.

Reyes compartió anoche el escenario de la sala Orive con la compañía de un poeta cordobés de amplia trayectoria y reconocimientos como Alejandro López Andrada (Villanueva del Duque, 1957). Ambos, se alternaron a la hora de llevar sus versos al contacto con el público cordobés y abrir los “cofres de secretos, revelando cosas que cuando escribes el poema no se revelan”, describió la autora.

López Andrada, a raíz de su último poemario, El corazón de las golondrinas (2025), en el que evoca su infancia en Los Pedroches, reivindicó haberse mantenido firme haciendo una poesía sobre el mundo rural: “Uno evoluciona desde su propia voz”.

Letras flamencas y tabernas

La quinta jornada de Cosmopoética arrancó nuevamente por la mañana en Reina Sofía con el taller de poesía visual para usuarios del hospital. La formación cultural continuó por la tarde en el Centro Flamenco Fosforito con el inicio del taller sobre letras flamencas impartido por David Eloy que se extenderá hasta el jueves y culminará con un concierto el viernes a las 21:30 en dicho enclave. El taller, que propone acercar el conocimiento del flamenco y la invención de nuevas letras escritas por los participantes, disfrutó de una magnífica acogida del público en general.

Versos de Cosmopoética en uno de los puestos de los mercados. / Córdoba

Ya en la sala Orive, los escritores Santiago Alba y Chantal Maillard dialogaron sobre el estado del mundo y el valor de la cultura dentro de la sección Versos expandidos. La jornada concluyó en la taberna Fuenseca, que inauguró la sección de Verso y Medio: una iniciativa que une la tradición literaria de Córdoba con el ambiente de sus históricas tabernas, en el que poetas invitados y aficionados comparten versos y vino en un entorno emblemático. La sección continuará también este miércoles por la taberna Santa Marina.

Además, después de los icónicos servilleteros de Cosmopoética, el festival ha inundado esta edición de versos en los puestos de los mercados municipales.