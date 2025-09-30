El IMAE destinará 650.000 euros a subvencionar festivales de música de medio y gran formato en Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba, el órgano encargado de la gestión de los teatros municipales, ha elaborado el presupuesto para el año próximo, que tendrá un montante global de 6,9 millones de euros. La presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha presentado a grandes rasgos las cuentas del próximo ejercicio que tienen como objetivo "compatibilizar el desarrollo cultural y la rentabilidad pública, dinamizando el sector de la cultura para generar más empleo y economía".

Según Albás, aunque los capítulos de gastos e ingresos son similares a los de 2025, el año próximo se rebajará un 1,9% la cantidad destinada a las inversiones en infraestructuras, "aunque sin perder de vista que, en caso necesario, se podrá recurrir a los remanentes del IMAE para acometer cualquier actuación que sea necesaria".

500.000 euros para inversiones

Dentro del capítulo de inversiones, con un total de 500.000 euros, Albás ha adelantado tres actuaciones. La primera, el acristalamiento del cubo del teatro de La Axerquía, la parte que se encuentra sobre el ambigú, "que se encuentra inutilizado y a lo que queremos dar contenido para su dinamización". También se procederá a realizar tareas de conservación y mantenimiento del teatro y sus camerinos "ya que lleva muchos años sin realizarse ninguna mejora". Las otras dos intervenciones se centrarán en obras de mantenimiento de las cubiertas contra las humedades detectadas el pasado otoño en el Gran Teatro y en el Teatro Góngora.

Un millón de euros para el 45 Festival de la Guitarra

Otras partidas importantes del presupuesto serán el destinado al Festival de la Guitarra de Córdoba, que este año celebra su 45 aniversario, con aproximadamente un millón de euros, y el de la programación general de los tres teatros, que asciende a 1.500.000 euros, según han informado tras la rueda de prensa fuentes municipales. Además, la sala Polifemo, se acondicionará para que sea un espacio en el que los artistas minoritarios puedan ofrecer sus espectáculos, aprovechando las dimensiones de esta sala.

Isabel Albás y Luis Flores, en la presentación de los presupuestos del IMAE para 2026. / CÓRDOBA

650.000 euros para festivales de música

Otro punto importante del presupuesto de 2026 será un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, en el que se reservará una partida de 650.000 euros para propuestas dirigidas a "situar a Córdoba en el mapa de los festivales de música". En estas subvenciones, tendrán cabida festivales de medio y gran formato como el Córdoba Live de El Arenal o el Califas Fest de la plaza de toros, que ya fueron subvencionados por el Ayuntamiento y que ahora tendrán vía libre para presentar sus proyectos y conseguir financiación pública.

Albás no ha adelantado los detalles del plan ni si existe un tope máximo de subvención. Lo que sí ha recalcado es la intención del Consistorio de que "Córdoba sea un referente musical" y en que en el IMAE son "conscientes de que no contamos con espacios propios donde albergar conciertos muy grandes, ya que en la Axerquía, el aforo máximo es de 4.000 personas".

Más personal para el IMAE

La concejala de Cultura ha subrayado la "apuesta firme por el fortalecimiento del IMAE", para lo cual se va a reforzar la plantilla "y se van a cubrir plazas que llevan vacantes desde 2008", ha asegurado. De momento, se está trabajando en la sustitución de las personas que se han jubilado en 2025, por lo que se lanzará un concurso oposición para cubrir la plaza de técnico de comunicación digital y de jefe de sala. "Además, se está realizando una actualización de las fichas con el fin de adaptar los puestos a las necesidades del siglo XXI", con el fin de ir sacando nuevas convocatorias a lo largo de 2026.