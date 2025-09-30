OCIO EN CÓRDOBA
Agenda de conciertos en Córdoba este octubre: fechas, artistas, festivales y entradas
Octubre mantiene el ritmo de la programación de conciertos con la presencia de artistas como El Kanka, Rosario, Antonio Orozco o David Bustamente, entre otros
El ritmo no para en Córdoba y la música sigue siendo la protagonista de la agenda de ocio y cultura de la capital con la programación de 13 eventos musicales, entre conciertos, musicales y festivales, repartidos entre los escenarios del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y el Califas Fest, que culmina su programación de esta temporada.
En cuanto a los artistas que pasarán por Córdoba en septiembre: Antonio Orozco, Rosario, David Bustamante, El Kanka, M. Ward, Beret, Los Caños, Raule y Chiara Oliver. A ellos se suman la celebración del Cordobán Flamenco, del musical homenaje a Mecano y una nueva edición del Cordobita Fest.
Califas Fest
El Califas Fest cierra la temporada iniciada a comienzos del verano con tres conciertos en la Plaza de Toros de los Califas.
El Kanka + Beret
El cantautor malagueño El Kanka, uno de los nombres más destacados y respetados del panorama musical español, y el cantante sevillano Beret, uno de los referentes de la música urbana y pop en español, se unen en el escenario de la Plaza de Toros de Los Califas el viernes 3 de octubre, a partir de las 20.30 horas. Las entradas están disponibles aquí.
Raule
Tras su última gira 'Zurdo' con más de 50.000 entradas vendidas y superando los 40 millones de reproducciones su último disco, Raule presenta su nuevo single 'Ninfómano' y lanza nueva gira: 'Dopamina'. Estará el sábado 11 de octubre, a las 22.00 horas, en Los Califas. Las entradas están disponibles aquí.
Los Caños
Los Caños vuelven a los escenarios para celebrar el 20º aniversario de sus inicios en la música. La cita es el viernes 17 de octubre, a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros Los Califas.
Programación del IMAE
Los tres teatros del IMAE programan citas musicales este mes de octubre, con ocho eventos que incluyen cinco conciertos, dos festivales y un musical.
Eternos Music Party
Un festival con cuatro de los grupos y artistas más importantes de los años ochenta, en el que un éxito da paso a otro. Hits tan conocidos como ‘Lobro-hombre en París’, ‘Vivir al este del Edén’, ‘Rock and roll en la plaza del pueblo’, ‘Salta’, ‘Viaje con nosotros’, ‘Caperucita feroz’, ‘Pensando en ti’ o ‘Perdí mi oportunidad’ sonarán en las voces de sus cantantes y compositores originales: Rafa Sánchez, Alejo Stivel, Javier Gurruchaga y José María Guzmán. Una auténtica fiesta para los amantes del mejor pop y rock hecho en España, en la que perderán la voz de tanto cantar y acabarán agotados de tanto bailar. La cita es el viernes 3 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro de la Axerquía. Entradas a la venta aquí.
Antonio Orozco
El cantante se sube al escenario del Teatro de la Axerquía con La Gira de mi vida con la que celebra sus 25 años de carrera recorriendo 25 ciudades españolas. El sábado 4 de octubre, a las 21.00 horas. Las entradas están agotadas.
Rosario
La icónica cantante Rosario Flores, reconocida por su inconfundible estilo que fusiona flamenco, pop y ritmos latinos, llega a Córdoba con su gira 'Universo de ley', con la que celebra más de tres décadas de trayectoria. El viernes 10 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro de la Axerquía. Entradas a la venta aquí.
Chiara Oliver
La joven promesa española, finalista de Got Talent España y participante de Operación Triunfo 2023, presenta un show lleno de frescura y talento con su primer álbum La libreta rosa. El sábado 11 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro de la Axerquía. Entradas disponibles aquí.
La Hispanidad se vive en Córdoba
El domingo 12 de octubre, fiesta nacional, los artistas Siempre Así, José Manuel Soto y Cosita Wena, se suben al escenario de la Axerquía "para celebrar nuestras raíces". A partir de las 17.00 horas. Entradas a la venta aquí.
Cordobán Flamenco
El arte jondo vuelve a ser protagonista en la agenda cultural cordobesa durante el mes de octubre con la celebración del Cordobán Flamenco que organiza la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba. La cita es el jueves 16 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Góngora. Entradas a la venta aquí.
David Bustamante
El Tour Inédito de David Bustamante llega en octubre al Gran Teatro de Córdoba. La cita es el viernes 17 de octubre, a las 20.00 horas. Entradas a la venta aquí.
Hija de la Luna (Homenaje a Mecano)
El Gran Teatro acoge la representación del musical homenaje a Mecano. 'Hija de la Luna' presenta un nuevo espectáculo basado en la gira más importante de la carrera de Mecano 'Descanso dominical', donde se podrá disfrutar de un montaje, donde el vestuario y las coreografías, están completamente renovadas junto a una brillante escenografía y una puesta en escena espectacular. El sábado 25 de octubre, a las 21.00 horas. Entradas a la venta aquí.
Noches eclécticas en Viana
El área cultural de la Fundación Cajasur, junto al productor Fernando Vacas, han programado tres conciertos dentro del tradicional ciclo de Noches eclécticas. Tras los conciertos de Tulsa y Nena Daconte en septiembre, M.Ward actuará el sábado 4 de octubre en el Palacio de Viana. Entradas a la venta aquí.
Cordobita Fest
La mejor música hecha en Córdoba vuelve este octubre con una nueva edición del Cordobita Fest. El cartel de este año incluye a Loco Mía, Felipe Conde, Randy López, Pabellón Psiquiátrico, Sara de Las Chuches, Aire (Tributo a Mecano), Versión 2.0 y DJ Rafa León. El sábado 18 de octubre, a partir de las 18.00 horas. Entradas a la venta aquí.
Manuel Turizo, en Lucena
Manuel Turizo clausurará la edición 2025 del programa F’Estival Lucena el próximo 25 de octubre en la plaza de toros Coso de los Donceles. El artista incluye a la localidad cordobesa en el ciclo español de la gira internacional 201 Tour 2025. Este nuevo concierto de gran formato sustituye a la actuación de María Becerra, prevista para el 18 de junio y, finalmente suspendida, por enfermedad de la artista argentina.
