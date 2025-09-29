La Semana de Gala empieza en Córdoba con un homenaje de las peñas al escritor

La Fundación Antonio Gala dio comienzo este lunes a los actos de celebración de un evento que empieza a ganar solera y que pretende mantener viva la memoria y el legado de uno de los autores cordobeses más célebre. La Semana de Gala arrancó con un sentido homenaje flamenco organizado por la Federación de Peñas Cordobesas, donde hubo lugar tanto para la poesía como para el flamenco.

El evento dio comienzo con un recital de poemas, acompañado por la guitarra, a cargo de Rafaela Hames, Federico Roca, Pilar Sanabria y Fabián Cámara, quien presentó el acto. A continuación, los asistentes a la cita pudieron disfrutar del espectáculo Flamenco de Gala, en el que intervinieron la bailaora cordobesa Encarna López, una profesional del baile que ha participado en la Noche Blanca del Flamenco o el Festival de los Patios; Antonio Plantón El Güeñi, cantaor del Alcázar Viejo de larga trayectoria y tradición familiar; el joven bailaor Hugo López a las palmas, y el guitarrista del Campo de la Verdad Chaparro hijo, enamorado del flamenco y la guitarra y sucesor de una larga saga familiar.

Asistentes a la apertura de la Semana de Gala. / A. J. González

Los actos de celebración se prolongarán hasta el domingo 5 de octubre. Esta tarde, a las 20 horas, la Fundación Cajasol acogerá la presentación de la novela ganadora del sexto Premio Biblioteca Fundación Antonio Gala Decir amigo, de Carmen Rotger, y se dará lectura al fallo de la séptima edición.

Asimismo, el próximo jueves 2, fecha del cumpleaños de Antonio Gala, tendrá lugar a las 12 horas en la estatua del poeta situada en el Bulevar Gran Capitán la tradicional ofrenda floral.

Otros actos

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba acogerá esta semana parte de los actos de la Semana Gala, entre ellos, tres charlas de distintos temas. El 1 de octubre, Antonio Manuel y el director Benito Zambrano entablarán conversación a las 20 horas titulada Una mirada al cine andaluz; el viernes 3 de octubre, el periodista Jesús Vigorra charlará a las 20 horas con la escritora Carmen Posadas sobre su obra y el sábado 4 de octubre, a las 12 horas, el secretario de Gala, Luis Cárdenas, conversará con versos de Antonio Gala con el escritor y estudioso de su obra Pedro J. Plaza.