El poeta cordobés Antonio López Rodrigálvez de la Peña, finalista del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica.

El joven poeta cordobés Antonio López Rodrigálvez de la Peña ha sido el seleccionado por el jurado del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, un certamen organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación, para representar a la zona de Andalucía, Ceuta y Melilla en la Gran Final de este certamen que, en su séptima edición, ya se ha consolidado como uno de los referentes entre las voces de la poesía en nuestro país.

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Málaga acogió el viernes, 26 de septiembre, la última semifinal del certamen en la que López se impuso frente a otros seis poetas, provenientes de otras partes de Andalucía, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla, que se habían clasificado para esta competición poética tras ser seleccionados de entre las decenas de participantes que presentaron su obra a través de Instagram y TikTok.

El Premio #LdeLírica es el único certamen nacional que tiene por objetivo fomentar y dar visibilidad a la creación poética viva proponiendo un encuentro entre la poesía y la performance. Al mismo tiempo, el premio #LdeLírica tiene como misión llegar a todos los rincones de España para localizar la inspiración y el talento en todas sus regiones y en todos sus idiomas.

Antonio López, viajará a Madrid para enfrentarse, en la Gran Final del Premio #LdeLírica que se celebrará el próximo 5 de octubre, a los ganadores de las semifinales que durante el mes de septiembre se están celebrando en las otras seis zonas geográficas de España.

Antonio López Rodrigálvez de la Peña

Nacido en 2006, actualmente cursa estudios de Filología Hispánica y Traducción de Inglés en la Universidad de Córdoba. Aunque aún no ha publicado ningún libro, su trayectoria literaria comienza a destacar gracias a diversos reconocimientos obtenidos en certámenes nacionales. Entre ellos, ha sido galardonado con el primer premio en el 5º Certamen de Poesía de la Casa de la Juventud de Córdoba y con el primer premio en la categoría F del V Concurso Nacional de Poesía Alas de papel. Asimismo, fue seleccionado para formar parte de la Escuela de Jóvenes Escritores en su edición de 2023.

Premio

La persona ganadora de la séptima edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica será la protagonista de una gala poética que tendrá lugar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, junto al gran poeta surcoreano, Ko Un, entre otros participantes de reconocido prestigio el 10 de octubre. Además, como novedad de esta edición, el ganador o ganadora también recibirá un premio de 1.881 euros (en homenaje al año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez).

Asimismo, sus poemas encabezarán la antología en la que la editorial Huerga&Fierro reunirá la obra de los finalistas del certamen, el ganador o ganadora del accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí, que concursa desde fuera de España, y otros siete poetas que han participado en el ciclo #LdeLírica.