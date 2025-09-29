Montilla despide su Festival de Microcine con un homenaje al actor malagueño Juanma Lara

El Teatro Garnelo acogió la gala de clausura del 7º Festival de Microcine Ciudad de Montilla, un acto que puso fin a cuatro intensas jornadas en las que la ciudad se convirtió en escaparate para el talento audiovisual emergente.

La velada, conducida por las actrices Olivia Lara y Carmen Calle, estuvo marcada por la emoción, la música en directo y el reconocimiento a figuras destacadas del mundo del cine. Las artistas cordobesas Sara Banda y Luisa Arenas llenaron de sensibilidad el escenario con sus interpretaciones, que se alternaron con los premios.

Uno de los instantes más aplaudidos fue la concesión del Premio Isidoro Jiménez al actor malagueño Juanma Lara, que ha colaborado con directores de la talla de Iciar Bollain, Julio Medem o Javier Fesser.

A su vez, el jurado, presidido por Paco Tous y completado por Antonio Ruz, Teresa Segura y Teresa Urbano, dio a conocer los nombres de los ganadores. El primer premio recayó en La Compañía, de José María Flores; el segundo premio fue para Depredador, de Javier Fesser; mientras que Ángulo Muerto, de Cristian Beteta, logró el tercer premio.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que el festival «se ha consolidado como una cita imprescindible del septiembre cultural», a la vez que destacó la estrecha relación que mantiene con la tradición vitivinícola de la ciudad.

Por su parte, el director y productor Dany Ruz, impulsor del proyecto, recordó el esfuerzo colectivo que ha permitido mantenerlo durante siete ediciones.