La cita clausura su séptima edición
Montilla despide su Festival de Microcine con un homenaje al actor malagueño Juanma Lara
Paco Tous, uno de los protagonistas de ‘La casa de papel’, presidió el jurado, que otorgó el primer premio a José María Flores por ‘La Compañía’
El Teatro Garnelo acogió la gala de clausura del 7º Festival de Microcine Ciudad de Montilla, un acto que puso fin a cuatro intensas jornadas en las que la ciudad se convirtió en escaparate para el talento audiovisual emergente.
La velada, conducida por las actrices Olivia Lara y Carmen Calle, estuvo marcada por la emoción, la música en directo y el reconocimiento a figuras destacadas del mundo del cine. Las artistas cordobesas Sara Banda y Luisa Arenas llenaron de sensibilidad el escenario con sus interpretaciones, que se alternaron con los premios.
Uno de los instantes más aplaudidos fue la concesión del Premio Isidoro Jiménez al actor malagueño Juanma Lara, que ha colaborado con directores de la talla de Iciar Bollain, Julio Medem o Javier Fesser.
A su vez, el jurado, presidido por Paco Tous y completado por Antonio Ruz, Teresa Segura y Teresa Urbano, dio a conocer los nombres de los ganadores. El primer premio recayó en La Compañía, de José María Flores; el segundo premio fue para Depredador, de Javier Fesser; mientras que Ángulo Muerto, de Cristian Beteta, logró el tercer premio.
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que el festival «se ha consolidado como una cita imprescindible del septiembre cultural», a la vez que destacó la estrecha relación que mantiene con la tradición vitivinícola de la ciudad.
Por su parte, el director y productor Dany Ruz, impulsor del proyecto, recordó el esfuerzo colectivo que ha permitido mantenerlo durante siete ediciones.
- La tormenta Gabrielle llega a Córdoba: ¿cuándo y dónde lloverá hoy domingo?
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Luis Muñoz, reconocido por su trayectoria empresarial: 'Mi ilusión siempre ha sido crear puestos de trabajo
- Una Magna histórica proyecta fe y santería de Lucena en el mapa nacional
- Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
- El Córdoba CF rasca un punto en Anoeta
- ¿Cuánto vale un día en la cárcel?