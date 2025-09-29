La Filmoteca de Córdoba participa en el programa 'Nosotras contamos' con dos proyecciones

La Filmoteca de Andalucía participa de nuevo en Mujeres de Cine, un programa impulsado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, que reúne las voces más destacadas del cine español hecho por mujeres. El programa que celebra su 16 edición con el ciclo Nosotras contamos, proyecta en Andalucía Prefiero condenarme, de Margarita Ledo Andión; Los Tortuga, dirigida por Belén Funes; Nosotros, de Helena Taberna; y La Furia, la nueva obra de Gemma Blasco.

Mujeres de Cine celebra su 16 aniversario con la presentación de una nueva edición de Nosotras Contamos, programa que amplía significativamente su número de actividades, para alcanzar nuevos públicos, con imagen y web renovadas. El programa ofrece 32 títulos que se podrán ver en 50 localidades de cinco comunidades, entre ellas, la sede de Córdoba de la Filmoteca.

En Córdoba, la Filmoteca acogerá el 1 de octubre a las 20 horas la proyección de Prefiero condenarme, de Margarita Ledo Andión, referente del cine gallego, escritora, académica y Premio Nacional de Cinematografía 2021. El ciclo se completa el 8 de octubre a las 19 horas con Nosotros, de Helena Taberna, directora navarra que desde su debut con Yoyes (2000) se ha consolidado como una voz imprescindible para el cine social y político. Estará acompañada por el escritor Isaac Rosa para presentar la película y dialogar con el público.

'Mujeres de Cine'

Mujeres de Cine nace en 2010 con el objetivo de revertir la situación de desigualdad histórica que existe en el sector cinematográfico y audiovisual. Desde entonces, promueve y hace efectiva la presencia de las cineastas con la certeza de que el cine hecho por mujeres no alcanzará la máxima calidad si no se incorporan sus miradas y prácticas. A lo largo de estos años, se ha convertido en espacio referente de exhibición, promoción y encuentro, con 500.000 de espectadores y más desde 300 sedes desde sus inicios.