El documental ‘Negro Limbo’ llega a la Filmoteca de Andalucía

La Filmoteca de Andalucía proyecta el próximo 2 de octubre, a las 17.30 horas, el largometraje documental Negro Limbo dirigido por el director y periodista gaditano Lorenzo Benítez, que intervendrá en el acto será presentado por Antonio Manuel y Carmen Luque.

Negro Limbo es una crónica de la Guinea Ecuatorial cuando era colonia española. Relata la historia de la represión sufrida por Acacio Mañe, líder del movimiento que reivindicaba la independencia y que desapareció sin dejar rastro tras ser detenido en el año 1959. Posteriormente, pesquisas llevadas a cabo por el fiscal general José Antonio Fernández Dans para localizar el paradero de Mañe fueron interrumpidas por el régimen franquista, representado en la colonia por el gobernador militar Faustino Ruiz.

Para rescatar esos paisajes silenciados de la historia, Lorenzo Benítez ha indagado en archivos oficiales y familiares, localizó a la familia de Acacio Mañe y se trasladó a Guinea Ecuatorial para grabar una historia desgarradora. El proceso de documentación, grabación y montaje se ha prolongado 8 años, incluyendo la pausa forzada por la pandemia del covid.

Negro Limbo, producida por Antonia Films con banda sonora original de Romain Manteau, es un riguroso trabajo periodístico que desvela secretos silenciados durante más de 70 años. Siete décadas después, el hijo del Fiscal General de la Colonia y un periodista ciego retomaron la investigación del caso. La película se viene proyectando en salas de toda España y ha sido protagonista en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Festival Internacional de Cine Documental Docs de Barcelona, el Festival de Cine Documental Alcances y el Instituto Cervantes de Nueva York.