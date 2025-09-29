Doce becas para estudiar música en Córdoba: el Cemac convoca la quinta edición de sus ayudas

El Centro de Estudios Musicales de Córdoba Cemac ha lanzado la convocatoria de la quinta edición de su programa de becas, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación musical a estudiantes que, debido a sus circunstancias socioeconómicas, no podrían acceder a este tipo de formación.

Este modelo educativo se enmarca dentro del Plan Bolonia de la Unión Europea, con métodos como RockSchool o Trinity, e integra valores fundamentales como la disciplina, el compañerismo, la ilusión y la imaginación, herramientas clave para el desarrollo del aprendizaje musical.

Para este curso académico 2025-2026 se han convocado 12 plazas, que cubrirán los costes de profesorado, espacios de formación, atención psicopedagógica durante el proceso de selección, autoevaluación y seguimiento del programa, así como material didáctico RSL y tasas de examen RSL. En los cuatro años de trayectoria del Cemac, 50 alumnos se han beneficiado del programa de becas.

Coste del proyecto

El coste del proyecto para este curso es de 14.254 euros. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa, entidad que financia y promueve conjuntamente este proyecto. Como novedad en esta edición, se suman la colaboración de la Unión de Estilistas y Peluqueros de Córdoba y del Festival Internacional Flora, a través de sus organizadores ZIZAI Cultura.

Según las bases de la convocatoria, se subvencionarán total o parcialmente los gastos que se deriven del importe de las cuotas mensuales para los alumnos y alumnas de este centro que reúnan los requisitos y sea población residente en Córdoba y provincia. El plazo temporal de ejecución del programa es desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

Perfil

Las becas están dirigidas tanto a alumnado en edad escolar como a personas adultas. No hay límite de edad, el requisito de edad mínima será la escolar. Los beneficiarios no podrán disfrutar de otra beca de estudios musicales o artísticos ni ayuda en otros estudios. Los criterios de baremación tienen en cuenta aspectos como la renta, el expediente académico (en caso de estudiantes), la entrevista personal, el grado de discapacidad o alta capacidad, y la pertenencia a familias numerosas o monoparentales. La selección del alumnado beneficiario de estas becas se ha llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba a través del Área de Asuntos Sociales. Las personas interesadas pueden consultar las condiciones en este link.