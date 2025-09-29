La Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán actuarán en la Mezquita-Catedral de Córdoba y en la Iglesia de la Merced

Córdoba acogerá el viernes 3 y el sábado 4 de octubre dos destacadas citas musicales con la participación de la Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán (Pontevedra), junto a la Coral Martín Códax de la Casa de Galicia en Córdoba.

La primera actuación tendrá lugar el viernes 3 de octubre de 2025, a las 19.00 horas, con una misa cantada en la Capilla del Sagrario de la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los espacios más singulares del monumento y de gran relevancia artística y patrimonial.

La segunda cita será el sábado 4 de octubre de 2025, a las 20.30 horas, en la Iglesia de la Merced, actual sede de la Diputación Provincial de Córdoba, donde se celebrará un Encuentro de Corales organizado por la Casa de Galicia en el marco de la celebración de su 40 aniversario. En este concierto compartirán escenario la Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán, bajo la dirección de José Alfredo Oliveira, y la Coral Martín Códax, dirigida por Juan Luis González Delgado.

25 años de trayectoria

La Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán, con más de 25 años de trayectoria y 51 voces procedentes de Nigrán, Vigo, Baiona y Gondomar, trabaja un repertorio variado que va desde la música sacra y el folclore gallego hasta la zarzuela, las habaneras y composiciones internacionales.

Referencia desde 1996

Por su parte, la Coral Martín Códax, vinculada a la Casa de Galicia en Córdoba, es una referencia cultural de la ciudad desde su fundación en 1996. Su actividad incluye conciertos líricos, colaboraciones académicas y solidarias, y la difusión del patrimonio coral gallego y andaluz.

Estos eventos constituyen un encuentro cultural y musical entre Galicia y Andalucía, que permitirá al público cordobés disfrutar de dos formaciones corales de gran prestigio en escenarios de extraordinario valor histórico y artístico.

Fechas y lugares de los eventos