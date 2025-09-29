La visita relámpago de Ana Belén a la Mezquita-Catedral tras triunfar con su concierto en Córdoba

“Visita relámpago a la Mezquita de Córdoba, después de un estupendo concierto anoche. Gracias a todos los que estuvisteis allí”. Con estas palabras, compartidas en sus redes sociales, la cantante y actriz Ana Belén se despedía de Córdoba y de los cordobeses tras su concierto el pasado sábado en el Teatro de la Axerquía, dentro de su gira ‘Más D Ana’.

Solo unos días antes de esta visita, en una entrevista a Diario CÓRDOBA, la cantante confesaba que una de las cosas que no falta en sus visitas a la capital es pasear por la ciudad. “Pues mira, un paseo por Córdoba. Y además, no te voy a decir la Mezquita, no; un paseo por el centro de Córdoba. Es siempre un placer pasear y perderse”.

Ana Belén durante su concierto en Córdoba. / RAFA ALCAIDE

Recuerdos de Córdoba

En la misma entrevista, la artista hablaba sobre sus recuerdos de Córdoba: “Guardo muchos recuerdos. Desde la primera vez que fui a Córdoba, que fui haciendo teatro, la primera gira teatral que hice, que yo tenía 17 años. Así que imagínate si guardo recuerdos. Muchos”.

Durante su visita a la Mezquita-Catedral la cantante coincidió con el ministro de Agricultura, Luis Planas con quien inmortalizó su encuentro en el templo.

Ana Belén y el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la Mezquita-Catedral. / CÓRDOBA

Gira ‘Más D Ana’

Ana Belén comenzó en abril su gira ‘Más D Ana’ en la que repasa los grandes éxitos de su repertorio y algún tema de su nuevo álbum ‘Vengo con los ojos nuevos’, acompañada de una banda de músicos de lujo, dirigida por David San José.

En total, 19 ciudades componen hasta la fecha la gira de presentación que arrancó el 26 de abril en Roquetas de Mar e hizo parada en el Teatro de la Axerquía de Córdoba el sábado 27 de septiembre.

El público cordobés la ha acogido con admiración, respeto y cariño. Y la artista, siempre agradecida, los llevó por un viaje de emociones y recuerdos a través de sus grandes éxitos y también temas de su último álbum, estrenado en junio de este año.