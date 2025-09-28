Alta afluencia
Nuevo colapso en la entrada de la Comic-Con por problemas de aforo
De nuevo muchos asistentes no pudieron entrar en el recinto del Palacio de Ferias y Congresos porque éste ya se encontraba a rebosar
Víctor A. Gómez
Se repiten los problemas de colas de este sábado en la entrada de la San Diego Comic-Con Málaga, agravados por la tremenda expectación de los asistentes por la llegada de Arnold Schwarzenegger, el invitado estrella de la primera edición de la cita. Bastantes habían hecho cola desde las 7.30 de la mañana para tener un buen sitio para ver y oír al actor pero muchos más asistentes, que recordemos habían pagado su entrada de la jornada, no pudieron entrar a tiempo para poder siquiera ver de lejos al legendario héroe de acción austriaco y exgobernador de California, por lo que se vivieron momentos tensos en las inmediaciones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).
No parece que a la Comic-Con se la deje de llamar la 'Cola-Con', por las grandes filas que soportar para poder participar en muchas actividades. Pero muchas de las quejas no provenían de las interminables filas en sí, sino de la organización de éstas "Hemos tenido que preguntar a ocho encargados para poder enterarnos correctamente de adónde ir", nos explicaron ayer dos de los asistentes, Migue y Javi.
Muchos asistentes aseguran que la realidad ha superado las expectativas de la organización y que el FYCMA ya, nada más empezar, se ha quedado pequeño para una cita como ésta. Otros, sin embargo, sospechan que la organización de la cita ha vendido entradas por encima de las posibilidades de aforo del FYCMA.
