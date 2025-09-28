Crónica
Leiva enciende Córdoba con lleno absoluto en Los Califas
El madrileño conquista Córdoba con un público muy entregado que lo esperaba con ganas y que coreó cada una de sus canciones
Córdoba lo esperaba con el ansia contenida. Tras la cancelación de su concierto previo por haber estado enfermo, la cita en Los Califas se ha convertido en algo aún más especial. La expectación se palpaba en el ambiente, el lleno era absoluto y las ganas se desbordaban antes incluso de que sonora la primera nota. Y entonces apareció Leiva. Con su habitual aire canalla, mitad pícaro, mitad poeta del rock, el madrileño salió al ruedo como quién pisa territorio conocido, ovacionado desde el primer segundo.
“Bajo Cero” ha abierto la noche, con todo el público cantando a todo pulmón, mientras él, con su característico sombrero y guitarra en mano, ha liderado una impecable banda, que vestía de blanco contrastando con su look negro.
La energía no ha decaído en ningún instante. Cada tema ha sonado potente, desde “Gigate” hasta “Terriblemente Cruel”, pasando por “Vis a vis” o “Superpoderes”. Tampoco han faltado algunos de los clásicos de su etapa en Pereza, como “Lady Madrid” o “Princesas”, que despertaron la nostalgia del público.
Leiva se ha mostrado cercano y desenfadado, compartiendo historias y confesando lo feliz que estaba de volver tras su enfermedad y prometiendo “darlo todo”. Ha agradecido también el “acto enorme de generosidad” del público por seguir comprando sus entradas y desplazarse hasta sus conciertos, dejando claro que, cada concierto sigue viviéndolo como algo único, porque se niega a normalizar lo extraordinario.
Leiva se ha despedido con guitarras rugiendo, risas y sudor sobre el escenario. Córdoba explotaba su alrededor: rock, descaro y pura adrenalina hasta el último segundo. Cada acorde se ha sentido en todos los rincones de Los Califas, cada gesto suyo ha arrancado vítores y sonrisas, y los cánticos del público parecían prolongar la música más allá de las luces del escenario. Ha sido un cierre explosivo, donde la energía del artista y la entrega total de los asistentes se han mezclado para dejar una noche inolvidable, salvaje y auténtica.
