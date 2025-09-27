‘Memoria de un instante’ muestra la obra de quince fotógrafos en Cabra

La sala de exposiciones de la capilla del Antiguo Asilo de Cabra acoge hasta el próximo 5 de octubre la muestra colectiva de fotografía que, bajo el título de Memoria de un instante, está organizada por la Asociación Cultural de Fotografía Objetivo Egabro, Acoe. La exposición anual, que llega a su vigésimo cuarta edición, muestra, tal y como ponían de manifiesto sus responsables junto a la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, una selección de 33 obras de 15 integrantes del colectivo en las que se combina el arte contemporáneo con un homenaje a la historia de la fotografía instantánea.

Durante la presentación, sus organizadores destacaban que con esta muestra se hace «una reflexión sobre el valor del momento fugaz en la era digital». A través de fotografías en formato grande, y según subrayaron, «sus autores capturan escenas cotidianas con una estética que evoca el proceso mítico de la revelación instantánea, como son la espera, la aparición progresiva de la imagen, la textura, el marco blanco y el azar, siendo cada pieza única y construida como un retrato del tiempo que pasa».

Como novedad destacada, y por primera vez, la muestra incluye una sección de coleccionismo fotográfico, con cámaras históricas, accesorios y objetos emblemáticos de marcas icónicas como Polaroid, entre otras, invitando así al público a explorar el legado técnico y emocional de la fotografía instantánea y estableciendo un diálogo entre el pasado analógico y el presente artístico.