Miguel Moro Aguilar: «Esta ciudad es un crisol de culturas que nos permite sumergirnos en una historia fascinante y diversa»

- Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo, ¿cómo lo celebra Casa Árabe?

El turismo es uno de los principales motores de la economía cordobesa y en Casa Árabe somos muy conscientes de ello no solo en este día, sino a lo largo de todo el año. Esta conmemoración nos invita a reflexionar sobre la riqueza del patrimonio histórico y cultural que Córdoba ofrece al mundo y, en particular, permite proyectar a Córdoba como un lugar de encuentro, seña de identidad de esta ciudad. El impacto que tiene el turismo para dinamizar nuestra sociedad, su economía y desarrollo, nos brinda una oportunidad única para promover el diálogo intercultural y la comprensión entre sociedades. Con este marco, la programación de Casa Árabe ofrece a visitantes locales e internacionales la posibilidad de acercarse al mundo árabe desde una perspectiva plural y contemporánea. Desde Córdoba, nuestra sede quiere contribuir a que el turismo sea visto como una herramienta de diplomacia pública, capaz de tender puentes entre culturas y de proyectar la ciudad hacia el exterior.

- ¿Qué actos y actividades se han programado?

Este año acogemos la recreación histórica ‘Adelfopoiesis’, a cargo de la compañía de teatro Íbiden. La actuación se enmarca en el Festival ‘Lux Historia’, un homenaje a la arqueóloga Maribel Gutiérrez Deza que organiza Sexto Mario en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Desarrollo de la Junta de Andalucía y la propia Casa Árabe, entre otras entidades. Y ésta es una de nuestras fortalezas: nuestra capacidad de crear red, de trabajar en colaboración estrecha con organismos públicos y privados de la ciudad, con quienes compartimos el objetivo de la promoción de Córdoba y su legado, pero también de sus profesionales y su tejido empresarial.

«En Casa Árabe ofrecemos al público un sinfín de propuestas culturales»

- ¿Qué proyectos desarrolla la entidad para promover el turismo en Córdoba?

Casa Árabe en sí misma es un polo de atracción, no solo para los turistas árabes, sino que trasciende a todo tipo de público de cualquier origen, incluidos los propios cordobeses. Nuestra sede, ubicada en la zona sur del Conjunto Histórico de Córdoba, dentro del ámbito declarado Patrimonio de la Humanidad, es un testimonio de época mudéjar que hay que visitar cuando uno viene a Córdoba. Además de los cinco edificios que componen el conjunto, sus patios y su torreón, que merecen una visita por sí mismos, en Casa Árabe ofrecemos al público un sinfín de propuestas culturales. Organizamos conferencias para expertos, también de carácter divulgativo, presentamos novedades editoriales, proyectamos cine, organizamos talleres, conciertos y exposiciones. Todas nuestras actividades sirven para promover la ciudad de Córdoba como un destino turístico que ofrece una experiencia única y auténtica. En nuestro caso, lo hacemos poniendo de relieve la histórica relación entre el mundo árabe y nuestra ciudad, promoviendo rutas literarias, visitas al conjunto de Medina Azahara, recreaciones teatralizadas sobre episodios relevantes de la historia cordobesa, rutas temáticas sobre el legado andalusí, talleres y programas educativos para estudiantes y turistas interesados en conocer la historia compartida entre las civilizaciones, además de un largo etcétera. Desarrollamos toda esta programación en colaboración con actores turísticos de la ciudad con el fin de crear una oferta más integrada que permita al visitante explorar no solo el patrimonio monumental, sino las tradiciones, la gastronomía, el arte y las costumbres locales.

- ¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado Casa Árabe en 2025?

Desde mi llegada a Casa Árabe en febrero de 2025, hemos trabajado intensamente para fortalecer la cooperación institucional. El día a día de una institución como Casa Árabe constituye un reto en sí mismo por el elevado número de actividades y la diversidad de los contenidos que trabajamos. No obstante, en Córdoba lo verdaderamente decisivo no está en lo que hemos recorrido, sino en lo que está por venir. El mayor desafío en 2025, que continuará siéndolo en 2026, año en el que celebramos nuestro 20 aniversario, es consolidar nuestra sede como un espacio de referencia que acoja actividades capaces de transformar la vida cultural de la ciudad y proyectarla internacionalmente. Nos proponemos impulsar eventos de alto nivel vinculados a la diplomacia pública que, además de reforzar el diálogo cultural, contribuyan a dinamizar la economía y el turismo. Un ejemplo de ello, en el que ya estamos trabajando, es el ‘Año Internacional de Averroes’. En 2026 se conmemora el noveno centenario del nacimiento de este filósofo andalusí (1126-1198), una oportunidad para colaborar con instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil nacionales e internacionales con el objetivo de reivindicar la figura de este sabio y a la vez situar a la ciudad de Córdoba como foco del pensamiento y la reflexión en una época como la que nos encontramos, con tantos desafíos en el ámbito de las ideas.

«Nuestra sede quiere contribuir a que el turismo sea visto como una herramienta de diplomacia pública»

- Córdoba es un destino turístico único, con un gran patrimonio histórico, cultural y monumental. ¿Qué mensaje enviaría a los visitantes?

Mi mensaje para los visitantes que acuden a Córdoba es que vengan con la mente lo más abierta posible, pues esta ciudad es un crisol de culturas que nos permite sumergirnos en una historia fascinante y diversa, pero una historia que se entrelaza con la vida cotidiana. Solo pronunciar el nombre de la ciudad de ‘Córdoba’ evoca muchas ideas y sentimientos en personas de orígenes muy diferentes. La ciudad tiene una riqueza histórica, cultural y patrimonial como pocas. Sin embargo, todo ese legado está presente en la actualidad: Córdoba es una ciudad moderna y vibrante donde las instituciones, agentes culturales, turísticos y económicos de Córdoba y de Andalucía han sabido adoptar y adaptar ese patrimonio para hacerlo atractivo a los visitantes actuales.