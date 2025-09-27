Marián Aguilar: «Córdoba tiene una marca turística muy consolidada que crece cada día»

- ¿Cómo celebra la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba el Día Mundial del Turismo?

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba se suma a la celebración del Día Mundial del Turismo con el objetivo de poner el foco en un ámbito de vital importancia para la ciudad, un sector que ha sabido adaptarse a las circunstancias adversas que ha atravesado y que ha sido capaz de situarse en una senda de crecimiento constante e imparable. Córdoba es hoy un destino turístico de primer nivel y con ese orgullo celebramos el Día del Turismo, acercando nuestro patrimonio a los ciudadanos.

- ¿Qué actos y actividades se han programado para esta jornada?

Hemos organizado, en colaboración con las delegaciones de Cultura y de Centro Histórico, una jornada en la que los museos municipales abrirán sus puertas de manera gratuita, de 09.30 a 17.30 horas. Así, quienes lo deseen pueden acceder al Museo Taurino, al Museo Julio Romero de Torres, a los Baños Califales, a la Posada del Potro o a los jardines del Alcázar; y también podrán conocer la Puerta del Puente, en este caso en horario de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas. Igualmente, se han organizado dos espectáculos de flamenco que se desarrollarán en la Plaza del Triunfo, con pase a las 12.00 y a las 13.30 horas.

«Nuestro desafío siempre ha sido el aumento de las pernoctaciones, que la ciudad no fuera un destino de paso»

- ¿Cómo contribuye la Delegación a la promoción y difusión del patrimonio cordobés?

La promoción de nuestra oferta turística es la principal tarea de la Delegación y del Imtur. En esa labor centramos buena parte de nuestra estrategia turística. Córdoba tiene una oferta patrimonial, monumental y cultural única en el mundo, con sus cuatro patrimonios como bandera, y eso nos convierte en un destino excepcional a nivel internacional, por eso hay que darlo a conocer.

Por ello, estamos presentes en los principales mercados de los que vienen turistas: Francia, Italia, Portugal, Reino Unido o Alemania, pero también en otros emergentes que tienen muchas opciones de crecimiento y que nos ofrecen un turismo de calidad, con poder adquisitivo medio-alto interesado por nuestra cultura y patrimonio, principalmente. Es el caso del mercado de Oriente Medio, asiático o de Hispanoamérica.

Nuestra línea de trabajo en ambos casos es la de estar presentes en acciones con los principales turoperadores, agencias de viajes, mayoristas, prescriptores turísticos o medios de comunicación, con contactos directos que favorecen dicha promoción. Y no solo damos a conocer nuestra oferta patrimonial, sino que vendemos la imagen de Córdoba como destino gastronómico de primer nivel, nuestras potencialidades para acoger congresos, nuestro entorno natural, nuestras fiestas, nuestras tradiciones... Y, por supuesto, no nos quedamos en la promoción internacional. En agosto nos han visitado 41.739 turistas nacionales, lo que supone un 15,63 % más que el año anterior. Andaluces, madrileños y catalanes son quienes más nos visitan. Por ello, también marcamos el esfuerzo en la promoción dentro del territorio nacional, estando presentes en las diferentes ferias sectoriales, en contacto permanente con nuestras redes, como la Red de Ciudades AVE, ahora 'Spain By Train', y en estos momentos con el plus que nos aporta el aeropuerto, con vuelos regulares, por ejemplo a Barcelona, que es un gran hub aeroportuario.

Córdoba tiene una marca turística muy consolidada por lo que nos caracteriza, que es nuestro patrimonio, pero que crece cada día con nuevos nichos de mercado y con experiencias que la convierten en una ciudad muy atractiva para el visitante los doce meses del año.

«Para nosotros es esencial que el perfil del turista se caracterice por ser sostenible y premium»

- Actualmente, ¿a qué retos o desafíos cree que se enfrenta el sector turístico cordobés?

El sector turístico es muy cambiante porque está sometido a muchos factores externos, como así lo ha demostrado la crisis del covid o como lo evidencia cualquier conflicto internacional. Pero en Córdoba hemos sabido trazar una línea de crecimiento basada en lo que nos identifica, en lo que nos hace singulares, en lo que no tenemos competencia. Y siempre de la mano del sector, de los profesionales, de los que levantan cada día su persiana y conocen de primera mano sus necesidades.

Nuestro desafío desde siempre ha sido el de aumentar las pernoctaciones, que la ciudad no fuera un destino de paso. Para ello hemos reforzado la oferta nocturna como medio para favorecer las noches de hotel y el gasto medio en la ciudad, y los datos nos acompañan. En lo que va de año se han registrado 1.128.324 pernoctaciones, lo que supone un 3,83 % más respecto a 2019 y un 3,35 % por encima que el pasado ejercicio. El grado de ocupación y la estancia media también han experimentado valores positivos en los ocho primeros meses del año. Eso indica que vamos en la línea correcta. Campañas como la de ‘Córdoba en tres días y dos noches’ son un buen instrumento para dar a conocer que la ciudad tiene mucho que dar y mucho de lo que disfrutar.

También tenemos el reto de alejar los flujos de las zonas más saturadas. Evidentemente, somos conscientes de que nuestro casco histórico y la Mezquita Catedral son nuestros principales reclamos, pero la ciudad tiene rutas muy interesantes desde el punto de vista de turístico que hay que fomentar. Igualmente, tenemos la mirada puesta en el turista de calidad, el que viene y pernocta, disfruta de la gastronomía, compra en nuestros comercios...; el que viene e invierte, admira, cuida y convive de forma respetuosa.

«La promoción de nuestra oferta turística es la principal tarea de la Delegación y del Imtur»

- Nos encontramos en el último trimestre de 2025, ¿qué balance hace de su gestión?

Nuestro balance es positivo. Nos hemos dejado la piel para que Córdoba crezca en materia turística y estamos en la línea correcta. Hasta agosto del presente año han llegado a la ciudad 659.394 turistas, un 1,15 % más respecto a 2019 y un 3,50 % por encima de 2024. Pero insisto en que, más allá de las cifras, para nosotros es esencial que el perfil del turista se caracterice por ser sostenible y premium, que es el que busca experiencias y genera mayor impacto en la economía local al no depender tanto de la estacionalidad.