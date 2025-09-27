Crónica
La incansable Ana Belén enamora a Córdoba en el Teatro de la Axerquía
La artista ha hecho parada en Córdoba con un concierto lleno de clásicos, nuevas canciones y la complicidad de un público que la adora
Ana Belén ha vuelto a los escenarios tras seis años sin ellos. Esta noche lo ha hecho en Córdoba, en el emblemático Teatro de la Axerquía. Lo ha hecho con la fuerza intacta de toda una vida dedicada a la música y las canciones.
El público cordobés la ha acogido con admiración, respeto y cariño. Y la artista, siempre agradecida, los llevó por un viaje de emociones y recuerdos a través de sus grandes éxitos y también temas de su último álbum, estrenado en junio de este año.
Ana Belén ha estado acompañada por una banda impecable, bajo la dirección de David San José, que han elevado aún más el nivel y la calidad del concierto que anoche ofrecieron para la ciudad de Córdoba.
La noche ha terminado con el público embelesado, entre aplausos y emoción, Ana Belén, radiante y cercana, ha dejado en Córdoba la certeza de que su música sigue tan viva y necesaria como siempre.
- La lluvia vuelve a Córdoba por cortesía de Gabrielle: día y horas de los primeros chubascos de otoño
- Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
- Cajasur inicia la venta de su céntrico edificio de Ronda de los Tejares en Córdoba
- Segunda llamada de atención de la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Córdoba por el plan de igualdad
- San Calixto se reactiva: el Ministerio licita el proyecto de la última gran presa entre Sevilla y Córdoba pero no habrá obras hasta 2027
- Los nuevos parques y la recuperación del Jardín del Obispo, los proyectos destacados del presupuesto de Urbanismo para 2026
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Vuelca tras una colisión con otro turismo en Cañero, resulta herido y abandona el coche