La incansable Ana Belén enamora a Córdoba en el Teatro de la Axerquía

Ana Belén ha vuelto a los escenarios tras seis años sin ellos. Esta noche lo ha hecho en Córdoba, en el emblemático Teatro de la Axerquía. Lo ha hecho con la fuerza intacta de toda una vida dedicada a la música y las canciones.

El público cordobés la ha acogido con admiración, respeto y cariño. Y la artista, siempre agradecida, los llevó por un viaje de emociones y recuerdos a través de sus grandes éxitos y también temas de su último álbum, estrenado en junio de este año.

Ana Belén ha estado acompañada por una banda impecable, bajo la dirección de David San José, que han elevado aún más el nivel y la calidad del concierto que anoche ofrecieron para la ciudad de Córdoba.

La noche ha terminado con el público embelesado, entre aplausos y emoción, Ana Belén, radiante y cercana, ha dejado en Córdoba la certeza de que su música sigue tan viva y necesaria como siempre.