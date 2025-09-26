El patrimonio egabrense recupera el privilegio rodado concedido por Isabel la Católica a la condesa de Cabra en el siglo XV

Los egabrenses y los visitantes del Museo Arqueológico Municipal de Cabra pueden conocer hasta el próximo 26 de octubre, el privilegio rodado que la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, concedió a la condesa de Cabra, gracias a la recuperación que de este documento ha sido posible gracias a la Fundación Aguilar y Eslava con el apoyo del consistorio y de la Diputación de Córdoba.

Un importante documento histórico, tanto por su valor patrimonial como artístico, para el que se ha organizado una exposición en la que, junto a otros documentos, se expone la merced que, en forma de privilegio rodado, la reina castellana otorgó el 20 de abril de 1476 a Mencía Ramírez de Aguilera, esposa de Diego Fernández de Córdoba y Montemayor, primer conde de Cabra y por el que podía portar el brial y la ropa que vistiesen las reinas de Castilla en el día de la Pascua de Resurrección.

Una concesión que le fue dada al primer conde de Cabra por su fidelidad a la causa isabelina al vencer a Enrique de Figueredo, caudillo desleal al rey Enrique IV de Castilla, que trató de tomar con otros rebeldes el castillo de Sabiote, propiedad del obispo de Jaén. Un episodio bélico que tuvo lugar en el transcurso de la guerra por la sucesión a la Corona castellana entre los partidarios de Juana de Trastámara, hija de Enrique IV de Castilla, y los de Isabel, hermana de padre de este último.

La merced, que no de forma continuada se fue sucediendo hasta el siglo XVIII y que se considera vigente por parte de la Casa del Rey, ya que siendo secretario general de ella el general Fernández Campo, conde de Latores, comunicó por carta en 1980 a la condesa de Cabra, María del Pilar Paloma de Casanova y Barón, que la reina Doña Sofía deseaba conservar el recuerdo enviándole de manera simbólica uno de vestidos.

El privilegio rodado de la reina Isabel la Católica. / J. Moreno

El documento, que se encontraba en manos privadas y que adquirió la Fundación “Aguilar y Eslava” gracias a un convenio suscrito con la Diputación Provincial en julio de 2024, es uno de los últimos manuscritos de este tipo de los Reyes Católicos y se mencionaba en varios legajos sobre la historia de los condes de Cabra. Tras su búsqueda en el 2023 por los responsables de la Fundación y su Centro de Estudios “Manuel de Vargas y Alcalde”, pudieron proceder a su adquisición evitando que fuese vendido por una casa especializada en documentos antiguos.

Documento

El privilegio rodado es uno de los pocos “indumentarios”, ejemplo del sistema gremial del Antiguo Régimen que se conservan en España y es uno de los últimos manuscritos con sello rodado de los Reyes Católicos, un tipo de documento en desuso desde la última década del siglo XV, creado en el reinado de Alfonso X El Sabio.

En la exposición también se pueden contemplar otros documentos, como el que el 27 de diciembre de 1510, la reina Juana I de Castilla, hija de los Reyes Católicos, renovó el mencionado privilegio rodado y que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal.

También se puede ver un facsímil, autorizado por el Archivo General de Simancas, de la bula Si convenit dada por el papa Alejandro VI el 19 de diciembre de 1496, concediendo a Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, el título de “Reyes Católicos, junto a la reproducción de la indumentaria a tamaño real, del brial y la ropa que Isabel I de Castilla concedió a la condesa de Cabra.

El acto de apertura de esta exposición ha contado con la presencia del alcalde, Fernando Priego; el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque; los delegados municipales de Cultura y de Patrimonio, Mª Sierra Sabariego y Francisco Casas, respectivamente; y el presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, Salvador Guzmán, entre otras autoridades.