El objeto más caro de la Comic-Con de Málaga cuesta 25 millones y es único en el mundo

Es, sin duda, la joya más codiciada de esta San Diego Comic-Con Málaga 2025 y posiblemente el objeto más caro de toda la convención. El universo Marvel ha aterrizado con fuerza en la ciudad y lo ha hecho trayendo a uno de sus personajes más emblemáticos: Thanos, el temido villano de Los Vengadores, y su legendario Guantelete del Infinito.

En la sala temática Infinity Saga, los fans pueden admirar una réplica para coleccionistas del Guantelete de Thanos, tal como aparece en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Se trata de una pieza de edición limitada —solo existen 200 unidades en todo el mundo— y su nivel de detalle es tan impresionante que parece sacada directamente del set de rodaje.

El Guantelete del Infinito fue creado, tanto en la ficción como en esta exhibición, para albergar las seis Gemas del Infinito: Espacio, Tiempo, Realidad, Poder, Alma y Mente, artefactos cósmicos que otorgan un poder absoluto a quien los controle. En la saga cinematográfica, Thanos lo utiliza para borrar la mitad de la vida del universo con un simple chasquido.

Seis piedras preciosas

Esta versión del Guantelete ha sido diseñada por la prestigiosa joyería estadounidense East Continental Gems, que ha llevado el mundo de los superhéroes al terreno de la alta joyería. La pieza incorpora seis piedras preciosas reales, cuidadosamente seleccionadas entre los ejemplares más excepcionales del mundo.

Se trata de una esmeralda colombiana para la Gema del Tiempo, un zafiro de Madagascar para la del Espacio, un rubí de Mozambique para la Realidad, una amatista natural para el Poder, una spessartina anaranjada para el Alma y un diamante amarillo para la Gema de la Mente.

En conjunto, las gemas suman más de 150 quilates y su valor estimado asciende a 25 millones de dólares. Las piedras están montadas sobre una réplica oficial del guantelete fabricada por Gentle Giant Ltd., con acabados de alta calidad y detalles fieles a los vistos en pantalla. Cada unidad incluye un certificado de autenticidad y forma parte de una edición exclusiva de solo 200 piezas en todo el mundo.

Dar vida a un icono de Marvel

Adam Mirzoeff, portavoz de East Continental Gems y figura clave en la creación de esta pieza, afirma estar encantado de dar vida a elementos icónicos del universo Marvel como las Gemas del Infinito y el collar de Doctor Strange, otra de sus obras destacadas.

Explica que su familia lleva cinco generaciones trabajando con piedras preciosas, y que esta colaboración con Marvel representa una fusión perfecta entre su tradición y la fantasía del cómic. Aunque el guantelete tiene un valor estimado de “varios” millones de dólares, Mirzoeff asegura que para él estas piezas “no tienen precio”.

“No están a la venta. Son cultura, son arte, como la Mona Lisa. Lo importante no es solo lo que valen, sino lo que representan”, afirma.

En esta exposición los fanáticos de Marvel podrán encontrar además el centro de Loki, el collar de Doctor Strange y el Obre.

Adam ha participado en varias ediciones de la Comic-Con de San Diego, pero reconoce que llevar esta experiencia a Málaga le parece “genial y una gran idea”.