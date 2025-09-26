Cultura en Córdoba
Mayra Santos Febres en Cosmopoética: «La literatura es una apuesta por un nuevo humanismo»
La autora puertorriqueña reivindica las alianzas imposibles y la poesía como un camino para entender el mundo
La escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres, autora de obras como La otra Julia o Antes que llegue la luz, fue otra de las protagonistas de la sesión inaugural de Cosmopoética en Córdoba, donde compartió la preocupación por el impacto que las políticas del «innombrable» (en referencia a Trump) en los programas destinados a contribuir con el pensamiento crítico y la cultura. En su opinión, en medio de ese escenario «hay algo muy interesante y es un cambio político que están llevando mujeres como la presidenta de México». Para ella, «la literatura es una apuesta por un nuevo humanismo, de cómo se puede pensar la humanidad, si es desde la supremacía o desde la comunidad del cuidado y del activismo».
Para la escritora, «hay una discusión diferente y mucho más interesante fuera del centro, en la periferia, en los márgenes que está llevando a una nueva definición de humanidad». Uno de los conceptos que la autora defiende a capa y espada es el de «alianzas imposibles» como remedio contra cualquier signo de intolerancia. «Tengo un mantra de buscar alianzas donde nadie piensa que sea posible y ahí apelo al movimiento feminista de verdad y a los hombres aliados en esa transformación».
Respecto al futuro de la literatura, la autora aseguró que en los talleres que imparte ve que hay muchos jóvenes que escriben. «Yo no sé si serán escritores, pero lo que veo es que hay una búsqueda de expresión, mucha gente tratando de expresarse».
Para ella, «algo pasó en la pandemia, los tres años encerrados pegados al móvil hizo que se crearan discursos que crearon una segunda realidad y miles de personas que salieron de sus países». En su opinión, «el miedo al inmigrante y las alianzas imposibles solo se pueden plantear si se observa el mundo teniendo en cuenta lo que pasó».
Por último, Mayra Santos Febres llamó a «cambiar el sistema de referencia y mirar a otros espacios del conocimiento para encontrar las claves. Así, reivindicó el poder de la poesía como elemento transformador de la realidad. «El rol de los escritores es empujar los límites, romper las fronteras y empezar a molestar al poder» y en eso, «el proyecto creativo es fundamental».
La voz de las poetas andalusíes silenciadas
Como colofón a la inauguración, el pensador Antonio Manuel y la artista multidisciplinar Andrea Santalusía presentaron el espectáculo ‘Unas leonas somos’, en el que palabra y música se unieron para reivindicar a las poetas de Al Andalus silenciadas en la historia. Los versos de al Rakuniya, Itimad y las cordobesas Aixa y Wallada, «nombres que nunca estudiamos», recalcó el profesor, resucitaron en un intento de «unir los cabos entre el Guadalquivir y el otro lado del Atlántico» representados por los autores latinos.
