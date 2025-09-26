Málaga inaugura la primera edición europea del Comic-Con de San Diego

La ciudad de Málaga ha acogido este jueves la ceremonia inaugural de la primera edición europea oficial de la Comic-Con de San Diego, un evento histórico que marca la primera vez que la icónica convención de cultura pop sale de su sede original en California (EE.UU.) en más de cinco décadas.

La apertura del evento tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y contó con la participación de destacados representantes políticos, figuras internacionales del entretenimiento y miles de asistentes.

La gala inaugural fue presentada por los actores Taz Skylar y Dafne Keen, ambos con raíces andaluzas. Keen expresó su entusiasmo por estar en su tierra:

"Me encanta Andalucía, el calor andaluz… Estamos en Málaga. Es la misma energía que la de California, pero esta es mejor: es mi tierra."

Por su parte, Taz Skylar destacó la riqueza cultural de la ciudad: "Málaga tiene 300 días de sol, más de 30 museos, la Casa de Picasso, las biznagas... ¡Un aplauso para las biznagas!".

La primera vez

El evento arranca con el respaldo de sus creadores. El director de comunicación internacional de Comic-Con International, David Glanzer, recalcó la importancia de este momento: “Hemos extendido nuestras alas, hemos cruzado océanos y hemos encontrado un hogar aquí, en la hermosa Málaga, España. Lo que comenzó hace más de 50 años en el sótano de un hotel en San Diego como una pequeña reunión de aficionados que creían en el valor artístico de ciertos géneros de entretenimiento, hoy se convierte en un evento global.”

“Este fin de semana es una celebración de la comunidad, de mentes afines, de distintos fandoms, con diversidad de opiniones, pasiones y experiencias. Y me emociona que Málaga se haya unido a esta familia tan especial de fans, artistas y creadores. Así que, Málaga: bienvenida a la familia Comic-Con.”

La llegada de Comic-Con Málaga es el resultado de dos años de negociaciones con Comic-Con International. El acuerdo alcanzado garantiza que el evento permanecerá en la ciudad durante al menos tres ediciones, convirtiéndose en uno de los hitos culturales más relevantes de Andalucía.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, subrayó el compromiso de la ciudad con las industrias creativas: “Málaga lleva años apostando por los videojuegos, la animación y los cómics. Esta convención refuerza nuestro papel no solo como consumidores de cultura pop, sino también como productores. San Diego Comic-Con nació en California, en Estados Unidos. Nosotros estamos en Málaga, que es, sin duda, el San Diego de la California europea, que es Andalucía.”

El acto también contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien destacó la relevancia internacional del evento: “Lo que se ve desde este atril es emocionante: malagueños, andaluces y visitantes de todo el mundo reunidos en Comic-Con Málaga.”

Que añadío: “Durante los próximos tres años, Comic-Con estará en nuestra tierra. Andalucía tiene el potencial para convertirse en referente global en la industria del entretenimiento, con la digitalización y la tecnología como pilares. Hoy somos la capital cultural POP del mundo, porque hoy estamos todos aquí reunidos. Vamos a convertir esta tierra, nuestra tierra, Andalucía, en un epicentro de la cultura pop y de la industria creativa global.”