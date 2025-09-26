Junot Díaz en Cosmopoética: «Ser escritor y ser lector es una práctica cada vez más minoritaria»

El premio Pulitzer Junot Díaz, escritor dominicano y emigrante en Estados Unidos desde los seis años, ha participado este viernes en la inauguración del festival Cosmopoética en Córdoba, donde mostró su compromiso y a la vez su extrañeza ante un activismo literario que realiza de un modo casi inconsciente. «Para mí la literatura es algo misterioso, hay quien dice que es progresista y sus libros no lo son y gente que parece fascista y hace literatura muy liberal», comentó, «yo quiero ser un escritor que ayude al pueblo, pero será el futuro quien juzgue si soy capaz de hacerlo», dijo convencido.

El autor de La maravillosa vida de Oscar Wao o Así es como la pierdes explicó que está muy preocupado por los movimientos que apuntan contra la democracia, los inmigrantes o el arte tanto desde Estados Unidos como desde Europa y sobre los efectos que traerán consigo. «Los escritores pertenecemos a un mundo muy vulnerable, la cultura literaria es muy frágil, por más que haya sobrevivido a muchos desastres a lo largo de la historia», sentenció, «aunque la literatura sea capaz de sobrevivir a mucha mierda, también perdemos muchas cosas por el camino y como escritor siento que estoy viviendo en un momento de desastre continuo del que no sé muy bien cómo escapar».

Encuentro con los autores previo a la inauguración de Cosmopoética. / Chencho Martínez / COR

Desde la honestidad más absoluta, confesó que «ser escritor y ser lector es una práctica cada vez más minoritaria, no es para nada algo universal y cada vez es peor», sentenció, «todo el mundo está clavado al móvil, vivimos en un ritmo tan trepidante que así es imposible metabolizar la literatura». Según relató, hace poco viajó a su pueblo natal y allí, hablando con sus viejos conocidos vio que muchos le aseguraban sin tapujos que no habían leído un libro en su vida. Él era el único que leía en ese ambiente «y la gente se sentía bien», apostilló, «incluso los abuelos están ya clavados al móvil». «Como lector, veo que ese ambiente que se necesita para poder leer se está haciendo cada vez más chico», añadió, «yo espero que la literatura ayude a entender el mundo, pero lo cierto es que cada vez somos menos los interesados».

En su opinión, toca luchar por agrandar los espacios destinados a la literatura, «por eso soy profesor, e intento enseñar», dijo, al tiempo que reconoció que «el desafío es enorme esta batalla es más grande de lo que yo pensaba».