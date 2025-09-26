Imágenes inéditas y nuevos datos de la vizcondesa de Termens en la reedición de 'La Infantona' de Salvador Guzmán

Quince años después de su primera edición, el profesor egabrense Salvador Guzmán Moral, presidente de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, junto al historiador José Luis Casas, y la delegada municipal de Cultura, Mª Sierra Sabariego, ha presentado en el Patio de Cristales del IES Aguilar y Eslava del que es su director, una reedición, revisada y corregida de su obra La Infantona. Rival de la Infanta Eulalia. Carmela Giménez, la vizcondesa de Termens.

En sus páginas, Guzmán, descubre no sólo fotografías inéditas de Giménez sino también nuevos datos de aquella hija de un zapatero y una empleada doméstica que fue amante del infante de España y duque de Galliera, Antonio de Orleans, esposo de la hija de Isabel II y hermana de Alfonso XII, la infanta Eulalia de Borbón, e hijo del duque de Montpensier, Antonio de Orleans y Borbón-Dos Sicilias, que se postuló al trono de España.

La vida de una mujer, de procedencia humilde, que llegó a estar cerca de los centros de poder más destacados de Europa durante cerca de tres décadas, desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX y que muy avanzada para su época, ocupó muchas páginas de la prensa del corazón y que llegó a provocar el primer divorcio en la Casa Real española y por lo que “por su forma de vivir y entender la vida, indudablemente, Carmen Giménez, hasta el último momento, fue dueña de su propio destino, transgrediendo muchas normas sociales y convenciones de su tiempo”, como apuntaba su autor.