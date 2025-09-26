Haze en Cosmopoética: "Quiero que el alumnado viva una experiencia iniciática y cree sus propias letras de rap"

El rapero sevillano Sergio López Sanz, más conocido como Haze, impartirá este fin de semana un taller intensivo de creación de letras de rap en la Casa de la Juventud de Córdoba en el marco de Cosmopoética.

Criado en el barrio de Los Pajaritos, ha desarrollado una carrera y un sonido propio en el que mezcla de una forma muy personal el flamenco con el hip hop y la música urbana. Graduado tardío en Filología, ya que estudió la carrera entre gira y gira, actualmente es profesor de Lengua y Literatura de Secundaria en un instituto. Haze ha explicado que su idea es "enseñar el método para escribir una letra de rap".

Para ello, se encerrará ocho horas diarias este sábado y domingo con un grupo de jóvenes de los que de momento sabe muy poco. "No sé qué clase de alumnado me voy a encontrar, si tienen conocimientos de poesía, si les gusta el rap, qué referentes manejan... pero en cualquier caso, me gustaría que vivan una experiencia iniciática que les sirva de inspiración para crear sus propias letras en clave de rap".

Método de trabajo

En ese intento, ha adelantado, se valdrá de distintos recursos como el repaso a los distintos mecanismos estilísticos, tópicos literarios y nociones básicas de poesía, ritmo, versos y estrofas, "todo ello, aderezado con cinco buenos ejemplos de canciones del panorama actual del hip hop". En concreto, ha adelantado que en clase sonarán temas de SFDK, Tote King, Nach, Kase O y también una de sus canciones.

Su objetivo como profesor y músico en este taller será "despertar en el alumnado aquello que ya sabe de poesía, que sienta lo que les transmite la música y que se dejen llevar y se atrevan a escribir sus propias letras".