Felipe Conde ofrecerá este sábado un concierto en el Cine Delicias por sus 25 años sobre los escenarios

No se cumplen todos los días 25 años sobre los escenarios y por eso Felipe Conde ha decidido celebrar este sábado 27 de septiembre su cuarto de siglo en la música en el Cine Delicias. Felipe Conde (Córdoba 1975) grababa su primer disco en solitario a finales de los 90, denominado La Buenaventura y con uno de sus temas, Los ángeles bailan, que estrenó en el certamen de Miss España de ese año, consiguió subir a lo alto de las listas de música y emisoras de radio.

"Han sido 25 años de escenarios, canciones y carreteras, del cariño del público, de grandes satisfacciones y de una amplia experiencia acumulada que aún hace posible el contacto continuado y estrecho con el público en cada concierto", asegura, "y Córdoba siempre en el corazón".

El espectáculo de este sábado incluirá canciones suyas y de otros autores, en un concierto con sus temas más conocidos, un apartado flamenco con La Sultana y la Escuela Aflamencar, y un sentido homenaje a artistas que marcaron su carrera. Según la información facilitada, interpretará de manera renovada algunos de sus éxitos en un encuentro consigo mismo, rodeado de amigos, moviéndose entre la madurez y la capacidad de ilusionarse con nuevas propuesta.

El concierto dará comienzo a las 21.30 horas con entrada libre. Acompañarán al artista en el escenario Paco Navarro, La Sultana, Ana de la Viña y Escuela Aflamencar y su banda habitual: Carlos Morales, Miguel Angel de la Peña, David Phillpot y Nico Almagro.