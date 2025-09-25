Cultura en Córdoba
La UCO inicia el curso con un doblete musical: Orquesta de Córdoba y rock de Aurora Beltrán
En una misma noche, la Universidad regaló al público un encuentro con la Orquesta de Córdoba y otro con la ex de Tahúres Zurdos
La Universidad de Córdoba ha celebrado el inicio de curso este jueves con una doble cita musical con la que ha intentado llegar a todos los públicos. El Gran Teatro ha acogido esta noche el tradicional concierto inaugural a cargo de la Orquesta de Córdoba, con obras de Smetana, Larsson y Bizet en el que Katharina Morin estuvo a la batuta y Miguel Torralbo como saxofón solista.
Una hora después del inicio de este recital, ha dado comienzo en el Kiosco Joven del paseo de La Victoria el concierto alternativo dirigido a otras sensibilidades musicales que puso el toque rockero a la de la mano de la mítica cantante de Tahúres Zurdos, Aurora Beltrán, una de las voces más importantes del rock en castellano, que deleitó al público asistente con un variado repertorio cargado de éxitos de la banda, temas de sus discos en solitario, versiones y algún tema inédito, interpretadas en formato acústico.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- El huracán Gabrielle se acerca a España: ¿afectará a Córdoba?
- Revuelo en la avenida de Medina Azahara tras sufrir un ictus el pasajero de un autobús urbano
- La Diputación de Córdoba plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
- «Necesitábamos dotar de más músculo a nuestras tiendas»
- Los hogares andaluces podrán ahorrar en la declaración de la renta hasta 100 euros por las cuotas del gimnasio