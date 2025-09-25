Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UCO inicia el curso con un doblete musical: Orquesta de Córdoba y rock de Aurora Beltrán

En una misma noche, la Universidad regaló al público un encuentro con la Orquesta de Córdoba y otro con la ex de Tahúres Zurdos

Concierto de apertura del curso académico en la UCO.

Concierto de apertura del curso académico en la UCO. / CHENCHO MARTÍNEZ

La Universidad de Córdoba ha celebrado el inicio de curso este jueves con una doble cita musical con la que ha intentado llegar a todos los públicos. El Gran Teatro ha acogido esta noche el tradicional concierto inaugural a cargo de la Orquesta de Córdoba, con obras de Smetana, Larsson y Bizet en el que Katharina Morin estuvo a la batuta y Miguel Torralbo como saxofón solista.

Concierto de Aurora Beltrán.

Concierto de Aurora Beltrán. / CHENCHO MARTÍNEZ

Una hora después del inicio de este recital, ha dado comienzo en el Kiosco Joven del paseo de La Victoria el concierto alternativo dirigido a otras sensibilidades musicales que puso el toque rockero a la de la mano de la mítica cantante de Tahúres Zurdos, Aurora Beltrán, una de las voces más importantes del rock en castellano, que deleitó al público asistente con un variado repertorio cargado de éxitos de la banda, temas de sus discos en solitario, versiones y algún tema inédito, interpretadas en formato acústico.

